Le 'Notti Magiche' messe per iscritto

"Prendete, maneggiate e coltivate con cura questo libro. Vi racconta dei Mondiali, ma in maniera originale, letteraria, sorprendente. D’altra parte, basta scorrere le firme per capire che questa è una “partita” speciale per davvero, dove 'giocano' insieme cronaca e fantasia, realtà e immaginazione. E a prendere per mano questi autori, spiritualmente poeticamente moralmente, è Osvaldo Soriano, che avrebbe amato questo volume, impartendo la sua laica benedizione" si legge nella prefazione di 'Notti magiche', a cura di Darwin Pastorin. E le parole del giornalista, già direttore di svariate testate, anche televisive, sono la garanzia che il volume, a cura di Pietro Nardiello, e pubblicato da 'Graus Editore', è la lettura giusta per accompagnare il campionato del mondo di calcio che sta iniziando.

Storie inedite rivivono nella narrazione di Pietro Nardiello e altri autori come Sergio Mari, Davide Morganti, Fabrizio Prisco, Stefano Tamburini, Vincenzo Paliotto, Raffella Bullo, Alessandro Trisoglio, Diego Mariottini, Andrea Pelliccia, Emanuele Santi, Raffaella Iuliano, Claudio Mancuso, Stefano Fantino, Luigi Guelpa, Rudi Ghedini, Nicholas Gineprini, Renato Scielzo, Claudio Agave, Andrea Bacci e Bruno Barba: rievocando le atmosfere, gli eventi e i fatti di cronaca celebrano l'incanto del gioco più bello del mondo.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 13:55