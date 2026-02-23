Le Olimpiadi dei grandi addii: Wierer conferma il ritiro, Lollobrigida ci pensa. Brignone invece rilancia

La fine dei Giochi di Milano Cortina segna anche la chiusura di un cerchio per Dorothea Wierer e Francesca Lollobrigida, che pensa a smettere. Mentre Brignone è di nuovo sugli sci.

Le Olimpiadi si sono portate via una marea di ricordi ed emozioni, ma lo sport italiano potrebbe dover salutare anche le atlete che in qualche modo la storia l’hanno scritta in calce. E se di Dorothea Wierer si sapeva da anni che ad Anterselva avrebbe concluso il suo percorso agonistico, Francesca Lollobrigida ha lasciato intendere che dopo i due ori conquistati sul ghiaccio della Fiera di Rho potrebbe essere davvero giunta l’ora di chiudere il cerchio. Con un desiderio di allargare la famiglia che va oltre la voglia di spingersi avanti per un altro quadriennio, pensando che le candeline sulle quali ha soffiato lo scorso 7 febbraio sono già 35.

Lollobrigida vuol diventare mamma bis: “È un desiderio reale”

La Lollo è stata la protagonista (forse) più inattesa della spedizione azzurra, perché erano pochi quelli che prefiguravano per lei un’edizione tanto redditizia. Due medaglie d’oro bastano e avanzano per convincersi che l’ora del ritiro bussa inesorabile alle porte. “Ho dato tutto e adesso ammetto che mi piacerebbe allargare la famiglia, e quindi dare un fratellino o una sorella a Tommaso. Ho dovuto sacrificare tanto tempo alla mia famiglia in questi anni e pertanto potrei anche pensare che sia giunta l’ora di dire basta”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che poi la “scusa” buona per dire basta la offre il calendario, che tra meno di due settimane vedrà la carovana del pattinaggio ritrovarsi a Heerenveen, in quella che viene considera una po’ la “Mecca” della pista lunga, dove andranno in scena i mondiali allround. “Partiremo domenica prossima e sarà l’ultima grande trasferta della stagione. Non ho mai vinto medaglie nei mondiali allround, e se dovesse arrivarne una magari sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio”.

Heerenveen che è una cittadina che la Lollo conosce bene, avendoci abitato per diversi mesi nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017 quando si allenava da sola. “Per me quello è un luogo magico”: e se fosse anche il luogo ideale per chiudere una carriera?

Wierer ringrazia tutti: “Ho capito l’importanza di essere se stessi”

Di Dorothea Wierer si sapeva già tutto da un pezzo: Milano-Cortina doveva essere l’ultima recita, e l’ultima recita lo è stata per davvero, con la celebrazione di compagne di squadra e rivali nel corso della Mass Start che ha chiuso i giochi (dove Doro s’è classificata quinta). Sui social così è arrivata la conferma del suo saluto al mondo del biathlon, non senza un velo di commozione.

“Grazie a tutti i tifosi ho capito quanto sia importante essere se stessi, essere rispettosi e riuscire a trasmettere emozioni non solo tramite il risultato. Grazie al biathlon ho conosciuto tante persone che sono diventate i miei amici, ho imparato quali sono i miei limiti, i miei pregi e i miei difetti, soprattutto quando sei sotto pressione. Ringrazio tutto lo staff della squadra azzurra e le persone che hanno lavorato con me anche nel passato e sono convinta che senza squadra, senza la passione del nostro staff, non avrei fatto tutto questo. Ovviamente ringrazio la mia famiglia che è sempre stata qui per me e che mi ha supportato e sopportato nei momenti anche difficili in questo lungo viaggio”.

Fosse arrivata anche la medaglia nell’ultima gara sarebbe stata l’apoteosi (un errori di troppo al poligono l’è costato quel giro di penalità che l’ha fatta scivolare a una ventina di secondi dal bronzo), ma Wierer può dire di aver chiuso da protagonista assoluta.

Brignone riparte subito: sarà a Soldeu per la Coppa del Mondo

Lo stesso potrebbe dire Federica Brignone, che invece al ritiro proprio non ci pensa minimamente. “Non so chi abbia messo in giro queste voci”, ha detto la fuoriclasse di La Salle, oro in supergigante e gigante. Che inizialmente aveva valutato l’idea di fermarsi per il resto della stagione di Coppa del Mondo, che ripartirà già nel fine settimana con le gare di Soldeu, dove l’azzurra è regolarmente convocata con la squadra velocità.

Fugati i dubbi sull’eventualità di rinunciare alle gare per non dover ricorrere ancora agli antidolorifici, Fede proverà a godersi l’ultima parte di stagione per poi concedersi una bella vacanza e pensare al futuro. Di sicuro andrà avanti per un’altra stagione, quella che porterà ai mondiali di Crans Montana, e poi si vedrà.