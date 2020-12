Le parole del Ministro dello Sport sulle palestre

Nel corso della tavola rotonda ‘La rete delle donne’, organizzata da Us Acli, in diretta streaming, il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo SPadafora ha parlato della situazione palestre e piscine: “Vediamo come andranno questi giorni e se riusciremo a creare le condizioni affinché queste festività natalizie non si trasformino nell’antipasto di una terza ondata. Ma posso assicurarvi che da diversi giorni stiamo lavorando per provare una riapertura a gennaio delle palestre e delle piscine”.

Ovviamente non fa promesse, ma rimanda la decisione a seconda dei dati che usciranno: “Moltissimo dipenderà dai dati dei prossimi giorni che, come avete visto, continuano a oscillare. Ma posso assicurarvi che stiamo lavorando a tutti i livelli necessari. In questi giorni ho ricevuto molti messaggi di sportivi che lamentavano la chiusura delle palestre e delle piscine ed evidenziavano la moltitudine di persone per le strade. Ovvio che la decisione che ci ha portato alla chiusura di palestre e piscine ha alla base ragionamenti molto complessi. In linea generale la motivazione era limitare gli spostamenti, e in questo rientrano le chiusure dei musei, dei cinema. Non c’e’ un criterio di penalizzazione sportiva”

OMNISPORT | 15-12-2020 08:14