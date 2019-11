Le parole del rossonero dividono i milanisti: “È pazzo!”

Ismael Bennacer è stato probabilmente il colpo più elogiato dai tifosi del Milan durante la campagna acquisti estiva. Una volta arrivato in rossonero, però, il centrocampista algerino è stato messo da parte da Marco Giampaolo, ma con l’arrivo di Stefano Pioli sta lentamente dimostrando di valere un posto da titolare in una squadra che necessita di certezze, soprattutto in mezzo al campo. Bennacer ha personalità e l’ha dimostrato anche nelle dichiarazioni di oggi alla Gazzetta dello Sport, rivendicando le chance del Milan di fare risultato contro la Juventus.

JUVE BATTIBILE. Parole forti, quelle del centrocampista, secondo cui i rossoneri possono giocarsi le loro chance anche contro i campioni d’Italia. “La Juve è la Juve – ha dichiarato l’algerino – ma noi siamo il Milan, non il Lecce. Se loro, Juve e Lecce, hanno pareggiato, noi possiamo vincere. Basta avere lo spirito giusto”.

“Andremo a Torino con lo spirito di chi va per vincere”, ha poi aggiunto a Sky Sport. Un ragionamento, quello di Bennacer, che però non è stato compreso a pieno dai tifosi milanisti.

Molti, anzi, si sono quasi scandalizzati nell’ascoltare un rossonero parlare della possibilità di fare risultato con la Juve. “Ma dove volete andare – il commento di Antonio su una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo rossonero – che non battete nemmeno il Lecce in casa… peccato non si possa evitare questa trasferta con la sconfitta a tavolino… sarebbe meno umiliante oltre a evitarci il solito furto che puntualmente ci sarà in quello stadio”.

“Con lo spirito di chi va per vincere, e con la consapevolezza di chi sa che le prenderà duramente”, aggiunge Mauro. Paolo, invece, spiega che giocare bene a Milano potrebbe non servire, a causa della solita sudditanza arbitrale nei confronti della Juve: “Comunque ed in ogni caso è una partita persa perché, come ampiamente ribadito ogni anno in questi ultimi 10 anni quasi, pur essendoci tra le due squadre un enorme divario tecnico, è sempre intervenuto il fattore arbitro quando proprio incredibilmente non ce la facevano a superarci”.

LA DIFESA DEI TIFOSI. I pronostici di Bennacer non saranno condivisi da molti tifosi, in compenso Bennacer viene giudicato tra i pochi milanisti su cui scommettere nel futuro. “Sostengo da mesi che insieme a Hernandez è l’unico acquisto di qualità degli ultimi 3 anni”, scrive Lino, mentre per Graziano deve l’algerino deve compiere ancora un passo per poter trasformarsi in un giocatore da Milan: “Per l’età che ha è un buon giocatore che può sicuramente diventare ottimo. La personalità è di quelle importanti. Deve disciplinarsi un po’ di più e sicuramente sarà uno sui quali ricostruire il nostro Milan…”.

SPORTEVAI | 07-11-2019 16:36