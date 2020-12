Le parole di Ivan Juric dopo la sconfitta contro l'Inter

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 del suo Hellas Verona contro l’Inter di Antonio Conte.

Queste le sue parole, abbastanza critiche verso la società:

“Penso che abbiamo fatto bene nel primo tempo, non concedendo praticamente niente. Faccio grandi complimenti ai miei ragazzi ma non è calcio stare con Ilic in attacco. E’ un massacro per i ragazzi, si perde fiducia così. Adesso bisogna vedere bene le cose per fare bene in futuro. Abbiamo sbagliato il mercato, abbiamo fatto miracoli in campo ma ora dobbiamo intervenire bene”.

OMNISPORT | 23-12-2020 21:16