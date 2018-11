Le parole di Mughini: carota per Mandzukic, bastone per Higuain

“Un giocatore di una duttilità, di un’ostinazione, di un coraggio impressionanti”. Parole e musica di Giampiero Mughini dedicate a Mario Mandzukic quelle pronunciate dal giornalista e scrittore di conclamata fede juventina nel corso della sua presenza fissa nella puntata di Tiki Taka di ieri senza lesinare, a distanza e a parole, un parallelo con Gonzalo Higuain uscito con le ossa rotte ed espulso da San Siro dopo Milan-Juventus 0-2 con tanto di rigore del possibile 1-1 sbagliato.

MUGHINI ELOGIA MARIONE – Un giocatore universale, questo il pensiero che ha manifestato Mughini sull’attaccante croato che ha sbloccato con uno stacco imperioso il match di San Siro: “Me lo ricordo benissimo con la maglia del Bayern Monaco quando lo incontrammo in Champions (stagione 2012/2013 in piena era Conte, passarono i bavaresi ndr), lui che era un attaccante si mise a marcare Pirlo quasi a tutto campo”. Quindi l’elogio della versatilità di Marione: “In questi anni alla Juve ha fatto di tutto: l’attaccante, il tornante, la seconda punta e anche lo stopper. Un giocatore di una duttilità, di un’ostinazione, di un coraggio impressionanti”.

HIGUAIN E LA GESTIONE DELLE EMOZIONI – Una sorta di sliding doors nell’estate della Juventus deflagrata dalla bomba di mercato dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. Per ragioni tattiche ed economiche Agnelli sceglie di privarsi di Higuain, Allegri riporta Mandzukic al centro dell’attacco. E domenica nello scontro diretto Milan-Juventus da una parte il croato segna il primo gol sovrastando Rodriguez, dall’altra il Pipita sbaglia il rigore che avrebbe riportato i rossoneri in parità alla fine del primo tempo. Per questo Mughini sottolinea in maniera negativa la perdita di staffe dell’argentino dopo il fallo su Benatia e la prima ammonizione che lo ha portato a muso duro con Mazzoleni che lo ha espluso: “Higuain aveva una maglia matta di rivincita e vendetta per quello che lui aveva sentito come un’offesa, cioè l’essere mandato via dalla Juve. Ma non ho capito la sua reazione dopo l’espulsione, ha cacciato via tutti i suoi ex compagni, Chiellini e gli altri, che hanno provato a calmarlo, compreso Cristiano Ronaldo che era andato da lui come amico. Il calcio è emozioni ed Higuain non è riuscito a gestirle”.

SPORTEVAI | 13-11-2018 10:40