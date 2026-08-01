Le parole di Spalletti riaprono una vecchia ferita, si scatena la polemica sui social

Le critiche dell'allenatore della Juventus alle scelte fatte dal presidente Malagò non sono piaciute ai tifosi che ricordano ancora la sua gestione sulla panchina azzurra

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In bocca ad un altro sarebbero state parole su cui quantomeno riflettere ma le bordate lanciate da Spalletti a Malagò per le scelte fatte sulla Nazionale hanno fatto molto rumore e soprattutto hanno fatto arrabbiare i tifosi che non hanno dimenticato le tante amarezze e i bocconi amari ingoiati durante la gestione da ct dell’attuale allenatore della Juventus. La vergogna di Euro2024 e il cronico fallimento nelle qualificazioni ai Mondiali sono ferite ancora aperte e sui social scoppia la polemica.

Le parole di Spalletti

Dopo l’amichevole col Nizza Spalletti ha risposto senza nascondersi, anzi, quando gli è stato chiesto un parere sulle novità in Nazionale è andato giù pesante: “Maldini rappresentava il nuovo di cui c’era bisogno. Quel che è stato fatto equivale a un mancato aggiornamento, siamo rimasti con la versione vecchia del cellulare perché l’aggiornamento non è stato possibile farlo. Ranieri e Mancini sono la scelta giusta? Io questo non lo dico. Maldini sarebbe equivalso a mettere una marcia a un’auto lanciata in corsa, come mettere la quarta. E invece abbiamo messo la seconda. Per me si è sbagliato”.

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L’accusa di Ravezzani

A innescare la miccia è Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia pubblica un video sul suo canale youtube e attacca: “L’ha sparata grossa anche stavolta Spalletti, nei confronti della Nazionale è stato chiaro dicendo che eravamo in terza e anzichè andare in quarta siamo scesi in seconda ma quando l’Italia ce l’aveva lui siamo scesi in prima, abbiamo fatto Europei imbarazzanti e non ci siamo qualificati per colpa sua per buona parte, perchè dice queste cose? Spalletti si fa prendere un po’ la mano, come Gasp e Conte fa più danni quando parla, resta il miglior allenatore della Juve di oggi ma se ha fallito Allegri con una squadra meno forte a maggior ragione lui che non ha centrato la Champions”

Anche Sandro Sabatini di Mediaset si allinea con un video in cui sostanzialmente dice: “Le parole di Spalletti non mi sono piaciute: anzi il vecchio modello è lui”

La replica dei tifosi a Spalletti

Fioccano le reazioni sui social: “Noto una certa ipocrisia nella sua disamina, che potrebbe essere anche condivisibile nella sostanza, ma non nella forma. Se non tutti, molti suoi colleghi hanno manifestato lo stesso pensiero di Spalletti. Allora perchè dargli addosso?” e poi: “Io francamente l’avrei cacciato dopo averci portato al sesto posto. Spalletti è un altro che gode, da sempre, di buona stampa a favore” e anche: “Spalletti in nazionale ha fatto peggio di De Boer all’Inter” e ancora: “Spalletti è un rancoroso furbastro; si è allineato a Gravina, Marotta & C. che attaccano Mancini perché Mancini non si fa dettare la linea; Mancio ha giocato il calcio che piace a Maldini, ha fatto il lavoro di scouting di cui ciarla Maldini ed ha VINTO”.

C’è chi scrive: “Senti senti da che pulpito arriva la predica! Spalletti ha perso una buona occasione per tacere” e poi: “Il solito Spalletti…Glie rode Glie rode.. Mancini spanne sopra lui e queste reazioni senza senso dove si “erige” a giudice censore vs Mancini ne è la prova..” e anche: “Pensa che con te avevamo inserito la retromarcia, pagliaccio”, oppure: “Personalmente non volevo nè Mancini nè Ranieri, ma dopo quello che ha combinato lui in nazionale e l’anno scorso alla juve direi che avrebbe fatto figura migliore a stare zitto” e infine: “Questo ballerino ha il coraggio di parlare di Nazionale e financo di dare consigli e lezioni dopo lo schifo fatto da CT? La presunzione è pari soltanto ai fallimenti, nel caso specifico. Una vergogna. La sua è stata la peggior Nazionale di sempre “.