Dove vedere Francia-Senegal, Norvegia-Iraq e l'Argentina: orari e programmazioni tv

Oggi in campo Francia-Senegal e nella notte Norvegia-Iraq e Argentina-Algeria: orari e deve vederle in diretta tv e streaming

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Ai Mondiali 2026 scendono in campo tre big in altrettante partite tutto molto interessanti. Stasera in prima serata alle 21.00, con diretta tv anche in chiaro su Rai1 c’è Francia-Senegal. Un quasi derby tra due squadre fortissime: una addirittura favorita per la vittoria finale, l’altra piena di giocatori di talento che con il caldo americano potrebbero essere devastanti. Partita assolutamente da non perdere.

Così come sono interessantissime le due partite trasmesse nella notte italiana: Norvegia-Iraq a mezzanotte con il debutto mondiale di Erling Haaland e alle 3.00 scendono in campo i campioni uscenti (e favoriti pure per questa edizione) in Argentina-Algeria, con la possibilità di rivedere all’opera Messi, Lautaro e gli altri fenomeni della Albiceleste.

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Partite dei Mondiali in diretta TV

Stasera

21:00 Mondiali 2026: Francia-Senegal (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Francia-Senegal (Dazn, pay) 21:00 Mondiali 2026: Francia-Senegal (Rai 1, free)

Stanotte

00:00 Mondiali 2026: Iraq-Norvegia (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Iraq-Norvegia (Dazn, pay) 03:00 Mondiali 2026: Argentina-Algeria (Dazn, pay)

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Un’intensa giornata di sport si presenta sugli schermi televisivi italiani. Tra gli appuntamenti di rilievo oltre alle partite valide per i Mondiali 2026, spazio anche al basket di Serie A con lo scontro Reyer Venezia-Olimpia Milano, offerto da più canali, sia in pay che in chiaro. Non mancano le competizioni di tennis, con eventi ATP & WTA trasmessi su più emittenti Sky dedicate, garantendo agli appassionati una copertura completa. Ad arricchire l’offerta sportiva ci sono inoltre l’atletica leggera con il World Athletics Indoor Tour a Ostrava e il calcio a 5 maschile con le semifinali di Serie A Futsal. Grazie a questa varietà, ogni tifoso o appassionato potrà seguire l’evento preferito comodamente da casa.

CALCIO

20:30 Campionati Nazionali Giovanili SGS: U-17 Serie C Finale (Sky Sport Max, pay)

ATLETICA LEGGERA

18:00 World Athletics Indoor Tour, Ostrava (Sky Sport Arena, pay)

BASKET

20:00 Serie A: Reyer Venezia-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Reyer Venezia-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Reyer Venezia-Olimpia Milano (Cielo, free)

Serie A: Reyer Venezia-Olimpia Milano (Cielo, free) 20:00 Serie A: Reyer Venezia-Olimpia Milano (Sky Sport 1, pay)

CALCIO A 5 MASCHILE

20:30 Serie A Futsal: Semifinale 1 (Gara 1) (Sky Sport Calcio, pay)

TENNIS

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)