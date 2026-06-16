Dove vedere Francia-Senegal, Norvegia-Iraq e l'Argentina: orari e programmazioni tv

Ai Mondiali 2026 scendono in campo tre big in altrettante partite tutto molto interessanti. Stasera in prima serata alle 21.00, con diretta tv anche in chiaro su Rai1 c’è Francia-Senegal. Un quasi derby tra due squadre fortissime: una addirittura favorita per la vittoria finale, l’altra piena di giocatori di talento che con il caldo americano potrebbero essere devastanti. Partita assolutamente da non perdere.
Così come sono interessantissime le due partite trasmesse nella notte italiana: Norvegia-Iraq a mezzanotte con il debutto mondiale di Erling Haaland e alle 3.00 scendono in campo i campioni uscenti (e favoriti pure per questa edizione) in Argentina-Algeria, con la possibilità di rivedere all’opera Messi, Lautaro e gli altri fenomeni della Albiceleste.
Partite dei Mondiali in diretta TV
Stasera
- 21:00 Mondiali 2026: Francia-Senegal (Dazn, pay)
- 21:00 Mondiali 2026: Francia-Senegal (Rai 1, free)
Stanotte
- 00:00 Mondiali 2026: Iraq-Norvegia (Dazn, pay)
- 03:00 Mondiali 2026: Argentina-Algeria (Dazn, pay)
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Un’intensa giornata di sport si presenta sugli schermi televisivi italiani. Tra gli appuntamenti di rilievo oltre alle partite valide per i Mondiali 2026, spazio anche al basket di Serie A con lo scontro Reyer Venezia-Olimpia Milano, offerto da più canali, sia in pay che in chiaro. Non mancano le competizioni di tennis, con eventi ATP & WTA trasmessi su più emittenti Sky dedicate, garantendo agli appassionati una copertura completa. Ad arricchire l’offerta sportiva ci sono inoltre l’atletica leggera con il World Athletics Indoor Tour a Ostrava e il calcio a 5 maschile con le semifinali di Serie A Futsal. Grazie a questa varietà, ogni tifoso o appassionato potrà seguire l’evento preferito comodamente da casa.
CALCIO
- 20:30 Campionati Nazionali Giovanili SGS: U-17 Serie C Finale (Sky Sport Max, pay)
ATLETICA LEGGERA
- 18:00 World Athletics Indoor Tour, Ostrava (Sky Sport Arena, pay)
BASKET
- 20:00 Serie A: Reyer Venezia-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)
- 20:00 Serie A: Reyer Venezia-Olimpia Milano (Cielo, free)
- 20:00 Serie A: Reyer Venezia-Olimpia Milano (Sky Sport 1, pay)
CALCIO A 5 MASCHILE
- 20:30 Serie A Futsal: Semifinale 1 (Gara 1) (Sky Sport Calcio, pay)
TENNIS
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.