Le pasticche salvano Sinner a Montecarlo con Machac: il calo di Jannik, la paura del fisio e i soliti sospetti

Scampato pericolo per il rosso di San Candido contro il ceco, ma preoccupa il crollo energetico del 2° set. La dritta di Vagnozzi e il gelo di papà Hanspeter.

L’hanno salvato le pasticche magiche del medico, le urla di Simone Vagnozzi, gli incoraggiamenti di papà Hanspeter e del pubblico del Monte-Carlo Country Club, schierato tutto o quasi dalla sua parte, al punto che Tomas Machac nel finale della partita ha chiesto con rabbia un applauso anche per lui. Jannik Sinner se l’è vista brutta negli ottavi del Masters 1000 del Principato, vittima di un evidente calo fisico ed energetico nel secondo set dopo aver vinto a mani basse il primo. Un crollo in piena regola, piuttosto preoccupante. Capace di confermare i “soliti” sospetti: il rosso di San Candido ha problemi a giocare in condizioni di caldo asfissiante e sotto un sole cocente.

Montecarlo, Sinner devastante contro Machac in avvio

La prima parte del match era scivolata sin troppo facilmente, con un terrificante 6-1 ai danni del ceco e con Jannik nella sua versione migliore. Nel secondo, dopo aver mancato due breakpoint nel quarto gioco, l’inizio dei problemi. Sinner ha iniziato a giocare con minor incisività al servizio, a muoversi più faticosamente per il campo, a commettere qualche errore di troppo. Quando ha subito il primo break sono scattati i campanelli d’allarme. Il campione azzurro è apparso annebbiato, spento, quasi in tilt. “Rimani lì, questo game lo riprendiamo”, la dritta di Simone Vagnozzi dal box. E invece è arrivato un altro break.

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Il calo energetico di Jannik, gli errori e il rientro del ceco

Sotto 2-5, Sinner ha preso delle pasticche che – magicamente – gli hanno restituito forza e fiducia. Nonostante una prima di servizio ancora balbettante, Jannik ha recuperato i due break di svantaggio e si è portato avanti 6-5. Poi però è venuto fuori Machac, che ha pareggiato i conti a quota sei e ha dominato il tie-break, di solito “bene rifugio” per Sinner: 7-3. A questo punto entrambi i giocatori hanno richiesto un intervento. Sinner, alle prese con dei piccoli capogiri, ha fatto entrare il medico dopo essersi toccato più volte la schiena. Machac ha invece richiesto l’intervento del fisio per un problema al gomito sinistro.

Il blitz del medico e la preoccupazione di papà Hanspeter e di Laila

Dal box Sinner è stato confortato anche dal suo fisio, l’argentino Alejandro Resnicoff, apparso piuttosto impaurito: “C’è sempre il gel, c’è sempre il gel”. Accanto a lui, impietrito e segnato dalla tensione, il volto raggelato di papà Hanspeter, che sta seguendo Jannik in tutta la sua campagna monegasca. Qualche fila più indietro, invece, la fidanzata Laila Hasanovic. Dopo aver ricevuto un’ulteriore pasticca dal medico del torneo, Sinner è rientrato in campo più pimpante. Ha ritrovato la prima e ha ripreso a spingere, conquistando un break nella parte centrale della frazione e chiudendo poi i conti sul 6-3, strappando un’altra volta il servizio a Machac. Il lieto fine, dopo la grande paura.

Sinner fiducioso: “Era importante vincere, ora Auger-Aliassime”

“Posso essere contento, ho fatto un po’ di fatica e sono un po’ stanco, ma non tutti i giorni possono essere uguali“, le parole del numero 2 ATP al termine della partita. “Oggi era importante vincere, tutto può cambiare da un giorno all’altro e l’indomani si può giocare comunque un grande tennis. Oggi la considero comunque una giornata positiva”, ha detto Jannik. “Prima della partita mi sentivo benissimo, nel secondo set ho accusato un po’ di fatica, ho avuto un calo energetico. Pensavo di sfangarla, ma ho trovato comunque il modo di uscire da questa partita”. Ai quarti sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime: “Gioca bene, sarà una bella partita. L’importante è recuperare al massimo.