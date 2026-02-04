Le gare di Sci Alpino maschile e le competizioni di Sci Alpinismo si disputano sulle nevi di Bormio, allo Stelvio Ski Centre (provincia di Sondrio). Il tracciato della Pista Stelvio, quella prescelta per la disputa delle competizioni, è considerata una delle più difficili e tecniche del Circo Bianco. Il percorso si snoda su 3.250 metri con un dislivello di 1.100 metri. La partenza della discesa è fissata a quota 2.255 m, sul Monte Vallecetta. La pendenza massima è del 63% e in alcuni punti si supera la velocità di 140 km/h. Il traguardo è a 1.245 m di altitudine, a pochi passi dal centro abitato di Bormio.
La Pista Stelvio è stata inaugurata nel 1982 ed è stata teatro di due edizioni dei Mondiali di Sci Alpino e ormai da trent’anni è tappa fissa della Coppa del Mondo di Sci per le specialità veloci maschili (Discesa Libera e Super-G). Anche le donne hanno gareggiato su questa pista. Su questa pista il discesista azzurro Dominik Paris detiene il record di vittorie complessive: lo sciatore altoatesino ha trionfato 7 volte tra libera e Super-G. Nessuno come lui.
Come raggiungere la Pista Stelvio di Bormio
Bormio si trova in Valtellina, provincia di Sondrio. Per raggiungere la Pista Stelvio o si arriva a Bormio e si prende la navetta dal parcheggio di interscambio o si arriva in treno a Tirano e da lì con una navetta fino alla pista. In questa mappa di Tuttocittà tutti i vari siti olimpici non sono solo indicati, ma cliccando si possono avere tutte le informazioni necessarie per raggiungerle e le indicazioni di tutti i servizi più importanti in zona (ristoranti, alberghi, benzinai, parcheggi etc)