Virgilio Sport
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Le piste di Bormio, lo Stelvio Ski Centre, dove si svolgono le gare di sci alpino maschile alle Olimpiadi

Il tracciato della Pista Stelvio a Bormio è uno dei più tecnici e difficili del Circus: qui tutte le gare di Sci Alpino maschile e Sci Alpinismo

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Le piste di Bormio, lo Stelvio Ski Centre, dove si svolgono le gare di sci alpino maschile alle Olimpiadi Gettyimages

Le gare di Sci Alpino maschile e le competizioni di Sci Alpinismo si disputano sulle nevi di Bormio, allo Stelvio Ski Centre (provincia di Sondrio). Il tracciato della Pista Stelvio, quella prescelta per la disputa delle competizioni, è considerata una delle più difficili e tecniche del Circo Bianco. Il percorso si snoda su 3.250 metri con un dislivello di 1.100 metri. La partenza della discesa è fissata a quota 2.255 m, sul Monte Vallecetta. La pendenza massima è del 63% e in alcuni punti si supera la velocità di 140 km/h. Il traguardo è a 1.245 m di altitudine, a pochi passi dal centro abitato di Bormio.

Bormio Pista Stelvio Gettyimages
La Pista Stelvio con le sue pendenze del 63%

La Pista Stelvio è stata inaugurata nel 1982 ed è stata teatro di due edizioni dei Mondiali di Sci Alpino e ormai da trent’anni è tappa fissa della Coppa del Mondo di Sci per le specialità veloci maschili (Discesa Libera e Super-G). Anche le donne hanno gareggiato su questa pista. Su questa pista il discesista azzurro Dominik Paris detiene il record di vittorie complessive: lo sciatore altoatesino ha trionfato 7 volte tra libera e Super-G. Nessuno come lui.

Come raggiungere la Pista Stelvio di Bormio

Bormio si trova in Valtellina, provincia di Sondrio. Per raggiungere la Pista Stelvio o si arriva a Bormio e si prende la navetta dal parcheggio di interscambio o si arriva in treno a Tirano e da lì con una navetta fino alla pista. In questa mappa di Tuttocittà tutti i vari siti olimpici non sono solo indicati, ma cliccando si possono avere tutte le informazioni necessarie per raggiungerle e le indicazioni di tutti i servizi più importanti in zona (ristoranti, alberghi, benzinai, parcheggi etc)

bormio olimpiadi Tuttocittà
Clicca sulla mappa per avere tutte le info utili di Tuttocittà su Bormio

Leggi anche:

ULTIME NOTIZIE

OLIMPIADI TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio