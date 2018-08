Le probabili formazioni della seconda giornata

Apre il weekend la Juventus campione in carica, che ospita in casa la Lazio reduce dal ko interno con il Napoli. Gli azzurri di Ancelotti aspettano invece al San Paolo il Milan di Gattuso, al debutto stagionale.

Domenica Inter a caccia del riscatto contro il Torino, la Roma ospita l'Atalanta nel monday night.

JUVENTUS-LAZIO (sabato ore 18)

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic; Ronaldo. All. Allegri

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. S. Inzaghi

NAPOLI-MILAN (sabato ore 20:30)

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik; Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti

Milsn (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bakayoko; Suso, Higuain, Bonaventura. All. Gattuso

SPAL-PARMA (domenica ore 18)

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagiolo, Dimarco; Rigoni, Stulac, Grassi; Siligardi, Inglese, Di Gaudio. All.D'Aversa

CAGLIARI-SASSUOLO (domenica ore 20.30)

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Romagna, Lykogiannis; Barella, Cigarini, Ionita; Castro; Farias, Pavoletti. All. Maran

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. All. De Zerbi

FIORENTINA-CHIEVO

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Gerson, Norgaard, Benassi; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli

Chievo (4-3-3): Seculin; Cacciatore, Bani, Rossettini, Tomovic; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Stepinski, Birsa. All. D'Anna

FROSINONE-BOLOGNA

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Hallfredsson, Maiello, Chibsah, Molinaro; Perica, Ciano. All. Longo

Bolgona (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinellli, Palacio. All. F. Inzaghi

GENOA-EMPOLI

Genoa (3-4-3): Marchetti; Lopez, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev, Piatek, Kouamé. All. Ballardini

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc, La Gumina, Capito. All. Andreazzoli

INTER-TORINO

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Martinez, Perisic, Icardi. All. Spalletti

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

UDINESE-SAMPDORIA

Udinese (4-2-3-1): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Mandragora, Fofana; Barak, De Paul, Machis; Lasagna. All. Velazquez

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru, Linetty, Barreto, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo

ROMA-ATALANTA (lunedì ore 20:30)

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

SPORTAL.IT | 24-08-2018 08:10