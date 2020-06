Le probabili formazioni delle gare di sabato in A

Sabato si giocano tre gare in serie A. A Brescia le Rondinelle ospitano il Genoa, a Cagliari arriva il Torino, a Roma la Lazio deve battere la Fiorentina per non lasciare scappare la Juventus.

Probabili formazioni

Brescia-Genoa (ore 17.15)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Samprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Alfr. Donnarumma. Allenatore: Lopez. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Martella, Ndoj, Zhmral, Viviani, Skrabb, Spalek, Ayé.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Iago Falque. Allenatore: Nicola. A disposizione: Marchetti, C. Zapata, Jagiello, Ghiglione, Ankersen, Eriksson, Lerager, Cassata, Favilli, Pinamonti, Sanabria.

Cagliari-Torino (ore 19.30)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Klavan, Walukiewicz; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Luca Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga. A disposizione: Rafael, Olsen, Cacciatore, Lykogiannis, Birsa, Ionita, Ragatzu, Paloschi, Lombardi, Ladinetti, Carboni, Gagliano.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Berenguer; Edera; Belotti, Zaza. Allenatore: Longo. A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Lyanco, Singo, Aina, Lukic, Adopo, Verdi.

Lazio-Fiorentina (ore 21.45)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Jorge Silva, Armini, J. Lukaku, Falbo, D. Anderson, A. Anderson.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Iachini. A disposizione: Terracciano, Venuti, Dalbert, Terzic, Badelj, Benassi, Agudelo, Ghezzal, Sottil, Cutrone, Brancolini.

