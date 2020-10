Le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria

Atalanta-Sampdoria si gioca sabato alle 15. Dopo la splendida vittoria in Champions League, la Dea è chiamata a riscattare la sconfitta per 4-1 subita contro il Napoli in campionato.

Gasperini potrebbe lanciare Ilicic dal primo minuto a fianco di Duvan Zapata. Ranieri pronto ad affidarsi al duo offensivo Quagliarella-Keita.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini. In panchina: Radunovic, F. Rossi, Romero, Gosens, Pessina, Depaoli, Miranchuk, Gomez, Muriel, Lammers.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Verre, Jankto; Quagliarella, Keita. Allenatore: Ranieri. In panchina: Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Tonelli, Askildsen, Leris, Silva, Damsgaard, Ramirez, Candreva, La Gumina.

OMNISPORT | 23-10-2020 13:24