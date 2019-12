Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Juventus

La Juventus, già qualificata come prima del suo girone, si appresta a sfidare, alla BayArena, il Bayer Leverkusen, ancora in corsa per agguantare il pass per gli ottavi di Champions League (se la gioca con l'Atletico Madrid).

Sarri apporta tanti cambi nella formazione titolare. Buffon dovrebbe essere titolare mentre Bonucci potrebbe riposare. In avanti, spazio al duo formato da Cristiano Ronaldo e Higuain. Tedeschi con la miglior formazione.

Le probabili formazioni:

Bayer Leverkusen (4-4-2): Hradecky; Retsos, Tah, Bender, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Demirbay, Diaby; Volland, Bailey. Allenatore: Bosz

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Higuain. Allenatore: Sarri

SPORTAL.IT | 11-12-2019 07:42