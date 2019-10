Brescia-Inter 2019-2020, le probabili formazioni

Martedì sera, alle 21.00, al Rigamonti, il Brescia ospita l’Inter. Corini deve fare risultato per salvare la panchina (si parla del possibile approdo di Prandelli). Conte, dopo il pareggio col Parma, cerca i tre punti.

In casa Rondinelle, totale fiducia all’ex Balotelli. Conte si affiderà a Lautaro e Lukaku per quanto riguarda l’attacco. Importante il rientro di De Vrij in difesa.

Le probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

All. Corini

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

All. Conte

SPORTAL.IT | 29-10-2019 08:02