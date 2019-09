Brescia-Juventus 2019-20, le probabili formazioni

Oggi, al Rigamonti, va in scena Brescia-Juventus, match valido per la 5a giornata di Serie A. Tanta attesa per il possibile esordio di Balotelli con la casacca delle rondinelle. Super Mario non gioca nel massimo campionato italiano da oltre tre anni. La sua ultima partità è stata Milan-Roma, nel maggio del 2016.

In casa bianconera, pesa l’assenza di Cristiano Ronaldo. Dovrebbe giocare titolare Dybala, già titolare contro l’Hellas Verona. Spazio anche a Ramsey, reduce dal suo primo gol con la maglia del club bianconero.

Le probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, A.Donnarumma. All. Corini

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Higuain. All. Sarri

