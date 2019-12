Le probabili formazioni di Inter-Barcellona

In un San Siro stracolmo (attesi oltre 70.000 spettatori), l'Inter punta a conquistare un posto negli ottavi di Champions League. Per non aspettare il risultato del Borussia Dortmund, serve vincere contro il Barcellona, orfano di Messi e Piqué (non convocati).

L'Inter, falcidiata dalle assenze a centrocampo, punterà sul duo d'attacco Lautaro-Lukaku. A centrocampo, spazio a Vecino, Brozovic e Borja Valero, gli unici disponibili. Dall'altra parte, attenzione al pericolo Griezmann. Suarez potrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Borja Valero, D'Ambrosio; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

Barcellona (4-3-3): Neto; Wague, Todibo, Umtiti, Junior Firpo; Vidal, Rakitic, Aleña; Ansu Fati, Griezmann, Carles Perez. Allenatore: Valverde

SPORTAL.IT | 10-12-2019 08:01