Le probabili formazioni di Inter-Roma

Tutto pronto per il big match del venerdì sera tra Inter e Roma, match valido per la 15a giornata di Serie A. Infermeria affollata per Conte, obbligato ad un centrocampo inedito (Vecino, Borja Valero e Brozovic). Fonseca, tecnico dei giallorossi, recupera, in extremis, Dzeko.

I nerazzurri non battono i giallorossi, in Serie A, a San Siro dal 2015. Nelle ultime 14 sfide, solo tre successi per il club milanese. Lo scorso anno, il big match si è concluso in perfetta parità (1-1 il finale).

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

SPORTAL.IT | 06-12-2019 07:47