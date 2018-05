Le probabili formazioni di Italia-Arabia Saudita

Questa sera, a San Gallo, l'esordio della Nazionale del neo Ct Mancini. Di fronte l'Arabia Saudita che, al Mondiale, a differenza degli Azzurri, ci sarà. Mancini è alle prese con un dubbio, ossia la presenza o meno, dal primo minuto, di Balotelli.

4-3-3 per l'Italia con Donnarumma tra i pali, difesa con Zappacosta, Bonucci, Romagnoli e Criscito. A centrocampo fiducia a Pellegrini, Jorghinho e Cristante. In avanti dovrebbero esserci Politano, Belotti e Insigne.

4-3-3 anche per la squadra del Ct Pizzi con Al Mosailem in porta, difesa composta da Al Mowalad, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi e Al Shahrani. A centrocampo Al Jassim, Al Faraj e Al Muwallad. In avanti il tridente con Al Dawsari, Al Sahlawi e Bahebri.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 07:50