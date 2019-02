Le probabili formazioni di Milan-Cagliari

Gennaro Gattuso conferma il 4-3-3 con Piatek al centro dell’attacco. Rolando Maran, nonostante le assenze, non pare disposto a rinunciare al 4-3-1-2: sarà la sfida tra il Milan e il Cagliari, in programma questa sera (20,30 il fischio d’inizio) allo stadio Meazza di Milano, a chiudere la 23esima giornata di serie A.

I padroni di casa devono rispondere a Lazio, Roma e Inter che hanno conquistato 3 punti importanti in chiave Champions League mentre gli isolani hanno la necessità di rilanciarsi per cercare di allontanarsi dalla zona di pericolo: la classifica si sta facendo preoccupante e i recenti infortuni di Birsa e Thereau non aiutano di certo.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Montolivo, Bertolacci, Laxalt, Biglia, Mauri, Borini, Cutrone, Castillejo.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Aresti, Lykogiannis, Romagna, Leverbe, Cacciatore, Bradaric, Deiola, Ionita, Oliva, Doratiotto, Despodov.

Allenatore: Rolando Maran.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 10:55