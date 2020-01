Le probabili formazioni di Milan-Torino

Questa sera, a San Siro (ore 20.45), va in scena l'attesa sfida Milan-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In palio un posto in semifinale contro la Juventus che ha eliminato la Roma.

Pioli pare intenzionato a dare ancora fiducia a Piatek, con Ibrahimovic dirottato in panchina. In casa granata, dopo lo 0-7 casalingo con l'Atalanta, tanta voglia di riscatto con Belotti al centro dell'attacco.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-4-2): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Calhanoglu; Rebic, Piatek. A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Kjaer, Gabbia, Kessie, Paquetà, Bonaventura, Suso, Ibrahimovic, Leao. Allenatore: Pioli

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disposizione: Rosari, Ujkani, Bremer, Djidji, Singo, Laxalt, Adopo, Millico. Allenatore: Mazzarri

SPORTAL.IT | 28-01-2020 08:45