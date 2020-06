Le probabili formazioni di Torino-Lazio

La Lazio affronta il Torino alle 19.30 nel primo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A con la speranza di vincere e mettere così pressione alla Juve, in campo in serata. Simone Inzaghi verso due modifiche rispetto la sfida contro la Fiorentina: Radu tornerà titolare in difesa, mentre Correa prenderà il posto di Caicedo in attacco al fianco di Immobile. A centrocampo Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati di Parolo.

I granata verso un 3-4-1-2 con il tridente offensivo composto da Verdi, Belotti e Berenguer. Sulla fascia ballottaggio tra Ansaldi e Ola Aina, a centrocampo Meité con Lukic o Rincon.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

OMNISPORT | 30-06-2020 08:14