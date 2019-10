Le rivelazioni di mercato di Paganini fanno sognare Inter e Juve

E’ solo ottobre ma il calciomercato non si ferma mai. E in vista della finestra invernale già tutti i club si stanno attrezzando per completare quel che non si è riuscito a fare in estate e per rimediare a qualche lacuna negli organici. Vale per piccole e grandi, da chi deve ancora smaltire esuberi a chi ha lasciato vuoti tecnici da tappare. Vale soprattutto per chi ha già le idee chiare e vuole essere sempre più competitivo, quindi Juve e Inter che stanno comandando il campionato.

QUI MONTECARLO – Da Montecarlo, dove risiede peraltro il suo grande amico Mino Raiola, Paolo Paganini aggiorna su alcune situazioni che si potrebbero verificare alla riapertura delle liste e che guarda caso riguardano due giocatori super che hanno come agente proprio Raiola.

IL TWEET – L’esperto di mercato della Rai, probabilmente proprio dopo la “soffiata” del potente procuratore, su twitter lancia due “bombe” che già fanno sognare i tifosi di Inter e Juventus.

I RITORNI – Paganini scrive: “News di mercato dal Principato visto che sono qui. A Ibrahimovic scade il contratto a dicembre, lui vuole tornare in Italia. Destinazione Milano.Potrebbe essere l’Inter che vuole Rakitic e occhio anche a Pogba-Juventus a gennaio”.

LE REAZIONI – Proprio il possibile ritorno in bianconero del centrocampista francese manda in fibrillazione i tifosi della Juve. Fioccano le reazioni sui social: “Io penso che Pogba rivestirà la maglia della Juve. Ho questa sensazione” o anche: “Se scrivi di Pogba caro Paolo é perché avrai avuto informazioni monegasche da Mino nazionale”.

LO SCAMBIO – Si sa che Pogba vuol lasciare il Manchester ma si sa anche che costa parecchio. Un follower chiede: “Ipotizzando potrebbe essere un Pogba in prestito semestrale con obbligo di riscatto?”, Paganini risponde indicando la strada: “Potrebbe con Mandzukic allo United”.

CI CREDIAMO? I fan bianconeri ci sperano ma non vogliono illudersi. C’è chi dice: “Pogba vuole tornare e non è più gradito al ManUtd. A Manchester vogliono Marione. Non credo sia poi così una panzana” o anche: “Quindi Pogback!! Eh speriamo…” ma non mancano gli scettici: “Pogba è impossibile L’Inter non vuole ibra, Rakitic è l’unico che si muove”.

E IBRA? Fa rumore anche la voce di Ibrahimovic, tra sogni e ironia: “Sicuramente l’Inter sarà interessata a Ibra, Marotta si sta sfregando le mani” ma anche: “Il famoso Ibra al Milan ormai da 5 anni…”.

