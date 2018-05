Le verità di Ventura: "Sono diventato un capro espiatorio"

Proprio mentre la nuova Nazionale griffata Mancini sta per mostrarsi al pubblico italiano, arrivano le verità dell'ex Ct Ventura, voglioso di raccontare la sua versione dei fatti legata alla mancata qualificazione a Russia 2018: "Quando ho accettato di fare il Ct, Marcello Lippi doveva essere direttore tecnico a mia tutela e supporto. Abbiamo detto sì insieme, ma il giorno dopo lui non c'era più per un cavillo regolamentare e io mi sono ritrovato da solo in un ruolo che non conoscevo. Ho svolto il doppio incarico per un anno, e quando finalmente il presidente Tavecchio doveva ufficializzare la mia nomina anche a direttore tecnico ha cambiato idea, facendo un altro nome e delegittimandomi", le sue parole a Che Tempo che Fa.

L'ex allenatore della Nazionale va oltre: "Ho sbagliato a non dimettermi dopo la partita con Israele: dopo 10’ lo stadio fischiava e se i tifosi fischiano in una partita di qualificazione al Mondiale è evidente che qualcosa non va. Mi sono dimesso la partita dopo, contro la Macedonia. Ho detto ai dirigenti che non era possibile continuare, che era più giusto prendere qualcuno che portasse serenità ad una squadra con tanti giovani appena arrivati in Nazionale. Ma le dimissioni non sono state accettate. Avevo già detto al mio staff che dopo la Svezia, anche in caso di qualificazione, non sarei mai andato al Mondiale per il bene della Nazionale. Avevo anche già organizzato la conferenza stampa".

Ventura è convinto di aver pagato per tutti: "E' una sconfitta che secondo me ha tanti colpevoli, non uno solo. Invece ci ho messo la faccia solo io in sala stampa e sono diventato il capro espiatorio di un sistema che non funzionava. Sono dispiaciuto, perché ci ho creduto e per la Nazionale ho rinunciato a tanto, arrivandoci con l’entusiasmo di chi ha sempre tifato per l’Italia. Fino alla Spagna attorno a noi c’era un entusiasmo incredibile: è bastato perdere una partita ed è cambiato tutto". Tanta la voglia di rimettersi nuovamente in gioco, anche se il "peso" dell'eliminazione Mondiale resterà: "La sofferenza degli italiani col tempo passerà, la mia invece non se ne andrà mai. E’ una sofferenza atroce che non dimenticherò mai".

SPORTAL.IT | 28-05-2018 07:30