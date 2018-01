Leali torna in patria sulle ali del Grifone

Dopo aver disputato solo 6 partite in Jupiler Pro League, il massimo campionato belga, e 2 in Europa League (una delle quali contro la Lazio), Nicola Leali lascia lo Zulte Waregem, squadra a cui era stato ceduto in prestito dalla Juventus, detentrice del suo cartellino.

Il portiere classe 1993 ha infatti firmato con il Perugia, sempre in prestito dalla 'Vecchia Signora'. Sperava di poter scendere in campo già contro il Pescara nell’anticipo della 23esima giornata di serie B, ma il transfer non è arrivato in tempo.

SPORTAL.IT | 26-01-2018 21:45