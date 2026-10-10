Leao ancora non si sblocca ma il Galatasaray la spunta con due gol dal 90’ al 96’ in 10 uomini

Il Galatasaray batte il Kasımpaşa 3-1 nonostante l'espulsione di Torreira e trova due gol decisivi al 90' e al 96'. Rafael Leão ci prova, ma resta ancora a secco

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Galatasaray supera il Kasımpaşa per 3-1 nella settima giornata della Süper Lig, al termine di una partita ricca di colpi di scena. I giallorossi passano in vantaggio allo scadere del primo tempo, ma nella ripresa si ritrovano in inferiorità numerica e vengono raggiunti dagli avversari. Quando il pareggio sembra ormai destinato a resistere fino al triplice fischio, la squadra di Okan Buruk trova la forza per cambiare nuovamente la storia dell’incontro. Barış Alper Yılmaz al 90′ e Lemina al 96′ firmano due reti pesantissime, regalando tre punti alla formazione di Istanbul. Serata ancora senza gol, invece, per Rafael Leao, che cerca la via della rete senza riuscire a trovare lo spunto decisivo.

Leão ci prova, ma il gol non arriva

Il portoghese parte titolare e cerca di lasciare il segno fin dalle prime battute, partecipando alle iniziative offensive del Galatasaray. Al 18′ Yunus Akgün non riesce a sfruttare un suo cross dalla sinistra, mentre due minuti più tardi è proprio Leao – reduce da una parentesi impegnativa con la Nazionale – a impegnare il portiere Gianniotis con una conclusione dall’interno dell’area. Anche nella ripresa l’ex Milan prova a trovare la giocata giusta, ma al 54′ il suo tentativo da posizione defilata viene neutralizzato dall’estremo difensore avversario. La prestazione non si traduce in un gol, lasciando ancora aperta la ricerca della prima vera svolta sotto porta.

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Abdülkerim sblocca la partita, poi arriva il rosso a Torreira

Dopo diverse occasioni da entrambe le parti, il Galatasaray trova il vantaggio al 45′: su punizione battuta da Batrakov, Abdülkerim Bardakci svetta in area e firma l’1-0 di testa. La partita sembra mettersi sui binari favorevoli ai padroni di casa, ma nella ripresa l’equilibrio cambia radicalmente. Al 63′, dopo un fallo su Diarra, Lucas Torreira viene inizialmente ammonito, ma l’intervento del VAR induce l’arbitro Halil Umut Meler a rivedere la decisione. Il cartellino giallo viene revocato e trasformato in espulsione diretta, costringendo il Galatasaray a giocare in dieci.

Rak-Sakyi pareggia, il Galatasaray rischia

Il Kasımpaşa approfitta subito della superiorità numerica e al 68′ ristabilisce la parità. Dopo una respinta del portiere Ugurcan Çakır su calcio d’angolo, il pallone arriva a Rak-Sakyi, che trova lo spazio per calciare e batte l’estremo difensore con una conclusione precisa. La partita resta aperta e gli ospiti provano a sfruttare il momento favorevole, mentre il Galatasaray cerca di reagire nonostante l’inferiorità numerica. Nel finale entrambe le squadre hanno occasioni per cambiare il risultato, ma la formazione di casa dimostra maggiore incisività proprio quando il tempo sembra ormai scaduto.

Barış Alper e Lemina firmano il colpo nel finale

Quando il pareggio sembra ormai inevitabile, il Galatasaray piazza l’accelerazione decisiva. Al 90′ Jakobs mette un pallone insidioso dalla sinistra e Barış Alper Yılmaz, dopo aver controllato la sfera, trova la conclusione vincente per il 2-1. Il Kasımpaşa non ha il tempo di riorganizzarsi che, al 96′, arriva anche il colpo del definitivo ko: Lemina dialoga con Osimhen, supera un avversario e segna il 3-1 con una conclusione dall’interno dell’area. Il Galatasaray sale così a 16 punti e si porta momentaneamente in testa alla classifica, con una partita in più, mentre il Kasımpaşa incassa la prima sconfitta stagionale in campionato e resta a quota 10. Prima della sosta i leoni avevano perso in malo modo sul campo del Trabzonspor.