Il futuro del portoghese può innescare una cessione da 25 milioni e dare al Napoli le risorse per completare il reparto offensivo

Il mercato del Napoli può essere deciso da un effetto domino che parte da Milano, passa per Birmingham e arriva fino a Istanbul. Gli ultimi giorni della sessione stanno assumendo i contorni di una partita a incastri, nella quale il futuro di Rafa Leao può avere conseguenze dirette anche sulle strategie del club azzurro. Il club partenopeo continua a lavorare per consegnare a Massimiliano Allegri un ultimo rinforzo offensivo, ma molto dipenderà dalle operazioni in uscita. In particolare, la situazione di Noa Lang potrebbe diventare il passaggio decisivo per finanziare l’affondo finale su uno degli obiettivi individuati dalla società.

Napoli, il nuovo attaccante dipende dalle uscite

Il reparto offensivo resta il principale fronte di lavoro per il Napoli in queste ultime ore di mercato. La società vuole aggiungere un altro elemento a disposizione di Allegri e sta valutando diverse possibilità, con Gabriel Jesus dell’Arsenal che continua a rappresentare il nome più importante nella lista dei desideri del tecnico. Accanto al brasiliano resistono altre soluzioni. C’è Marc Guiu, profilo considerato anche in prospettiva, mentre nelle ultime ore ha preso quota la pista che porta a Nick Woltemade del Newcastle. Tre nomi differenti per caratteristiche e prospettive, accomunati però dalla necessità di trovare le condizioni economiche giuste per trasformare l’interesse in un’operazione concreta.

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Ed è proprio qui che entra in gioco Noa Lang. Il Napoli deve ancora definire il futuro dell’esterno olandese e, soprattutto, capire se l’eventuale partenza avverrà a titolo definitivo oppure attraverso un prestito. Una cessione immediata garantirebbe infatti maggiore liquidità e aumenterebbe sensibilmente il margine di manovra della dirigenza per l’ultimo colpo offensivo. La situazione, però, potrebbe non dipendere soltanto dal Napoli. Infatti, un’altra trattativa internazionale rischia di modificare completamente lo scenario.

Leao, Aston Villa o Galatasaray: il bivio che interessa al Napoli

Il protagonista dell’intreccio è Rafa Leao. Il portoghese sta valutando due destinazioni: Aston Villa e Galatasaray. Il club turco ha già raggiunto un’intesa con il Milan sulla base di 45 milioni di euro più bonus e sta cercando di trovare l’accordo definitivo con il giocatore. Il club inglese, invece, ha proposto un prestito da 8 milioni con obbligo di riscatto fissato a 42. Resta da risolvere il nodo dell’ingaggio. Il Galatasaray ha messo sul tavolo 10 milioni di euro più 2 di bonus, mentre l’Aston Villa è arrivato a 7 milioni netti. L’attaccante, secondo quanto riportato da Sky Sport, chiede 12 milioni più 3 di bonus. Una distanza che rende ancora aperta la partita e che ha portato il giocatore a prendersi altro tempo prima di decidere.

Leao all’Aston Villa può sbloccare Lang al Galatasaray

La preferenza del Napoli, in questo scenario, è abbastanza chiara. Gli azzurri guardano con interesse alla soluzione Aston Villa: se il portoghese dovesse scegliere la Premier, il Galatasaray perderebbe il suo principale obiettivo offensivo. A quel punto il club turco potrebbe spostarsi con decisione su Noa Lang, già individuato come alternativa. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, per Lang, sul tavolo, ci sarebbe l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Una formula che permetterebbe al Napoli di monetizzare la cessione di Lang e aumentare la propria capacità di investimento proprio nelle battute finali della sessione di calciomercato.