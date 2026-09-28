Dopo le contestazioni al Milan, Rafa finisce nel mirino anche in patria: l’attacco è durissimo, ma l’attaccante confida in Jorge Jesus e svela il suo obiettivo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Rafa Leao ha cambiato squadra, ma le critiche sul suo rendimento continuano a perseguitarlo. Anche in Portogallo, dove – insieme a Cristiano Ronaldo, seppur per motivi diversi – è tra i calciatori più chiacchierati. Al Milan il rapporto con i tifosi si era incrinato da tempo, mentre al Galatasaray c’è già chi inizia a storcere il naso per le sue prime uscite non sempre indimenticabili. E finora con la nazionale si è visto solo nella seconda parte della gara di Nations League vinta 2-1 in Norvegia, chiamato in causa da Jorge Jesus dopo l’infortunio di Conceicao. Al termine dell’incontro, poi, ha subito un pesante attacco.

Leao finalmente in campo col Portogallo: com’è andata

Leao ha finalmente trovato spazio nel nuovo Portogallo griffato Jorge Jesus. Dopo essere rimasto in panchina nella sfida contro il Galles, l’attaccante del Galatasaray è entrato al 56’ della gara vinta in Norvegia, prendendo il posto di Francisco Conceicao insieme a Vitinha, subentrato a Joao Neves. Ed è subito andato vicino al gol: ricevuto il pallone da Joao Felix sulla sinistra dell’area, l’ex Milan ha calciato verso la porta trovando però la deviazione di Aursnes, con il pallone che ha colpito la traversa. Sulla ribattuta Gonçalo Ramos si è divorato un gol fatto.

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Altro duro attacco a Leao: “Non dà nulla”

Dopo la partita di Oslo si è registrato un nuovo attacco nei confronti del calciatore. A Bola TV ha raccolto le bordate di Alemão, ex calciatore e oggi allenatore dei portieri: “Jorge Jesus deve capire che Rafa Leao non porta nulla alla Nazionale”. Una posizione che il tecnico aveva già espresso pochi giorni prima, sostenendo di non capire perché fosse stato convocato. Le critiche, che fanno il paio con quelle rivolte a Cristiano Ronaldo, arrivano dopo settimane complicate per Leao, che anche al Milan aveva dovuto fare i conti con contestazioni, fischi e giudizi severi.

Ma Rafa confida nel fattore Jorge Jesus

Leao, però, punta proprio sul rapporto con Jorge Jesus per rilanciarsi anche con la Nazionale. Dopo la vittoria in Norvegia ha ricordato il legame con il nuovo ct: “Il mister mi ha dato l’opportunità di esordire nel calcio professionistico, mi conosce fisicamente, tatticamente e psicologicamente”. Ed è anche la ragione per cui, oggi, Rafa è in nazionale a giocarsi le sue chance nonostante un’estate complicata. L’attaccante sta apprezzando il lavoro del nuovo selezionare, sottolineando una delle principali differenze rispetto alla precedente gestione di Roberto Martinez: “Jesus ci ha dato una capacità difensiva molto forte”.

Perché Leao ha accettato l’offerta del Galatasaray

Infine il 27enne di Almada ha spiegato anche perché ha accettato il Galatasaray, preferendolo all’Aston Villa. “Mi voleva davvero. E io mi sono adattato subito: penso che possiamo fare qualcosa di straordinario. Sono felice”. Del campionato turco ha detto che “è molto competitivo, ci sono grandi nomi. Mi ha sorpreso positivamente”. Insomma, il Milan è ormai un capitolo chiuso. Leao, ora, ha un solo obiettivo: “Quest’anno possiamo vincere il quinto campionato consecutivo”.