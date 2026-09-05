Galatasaray: Leao, che rischio all'esordio! Osimhen show e infortunio, bufera sull’arbitro

Leao si presenta con personalità, Osimhen lascia il segno prima dello stop: a Istanbul la festa del Galatasaray è accompagnata dalle dure accuse di Ozturk.

Gol, paura, polemiche e un debutto che non è passato inosservato. Il Galatasaray ha sbancato il campo del Başakşehir con un combattuto 3-2 e si è regalato una serata ad alta tensione. Leao si è affacciato per la prima volta nel calcio turco con una manciata di minuti già ricchi di spunti, ma ha rischiato grosso dopo un intervento durissimo. Osimhen, invece, ha fa ancora centro, confermandosi una sentenza sotto porta, prima di fermarsi per un problema fisico. E quando il triplice fischio ha messo fine alla battaglia, ci ha pensato il vicepresidente Ozturk a incendiare ulteriormente il clima con accuse pesanti contro arbitro, VAR e Federazione turca.

Leao, debutto con brivido: il portoghese rischia grosso

L’avventura di Leao al Galatasaray, dopo l’addio al Milan, è iniziata con una vittoria e con segnali incoraggianti. L’ex attaccante rossonero è entrato nella ripresa, disputando circa 20 minuti, ma ha avuto subito modo di mettere in mostra le proprie qualità. Il portoghese ha dato vivacità alla manovra offensiva e ha partecipato all’azione che ha portato al gol del momentaneo 1-2. Un impatto positivo, dunque, anche se il suo esordio è stato caratterizzato da un grande spavento. Leao ha infatti subito un intervento molto duro da parte di Bozok. Il fallo è costato al giocatore del Başakşehir il cartellino rosso, mentre l’attaccante, fortunatamente, è riuscito a rialzarsi e a continuare la partita senza conseguenze.

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Osimhen ancora a segno, poi l’infortunio

La vittoria del Galatasaray porta anche la firma di Osimhen. L’attaccante ha continuato la propria striscia realizzativa trovando un altro gol nella sfida contro il Başakşehir, confermandosi uno degli uomini più importanti a disposizione della squadra. La serata, però, non si è conclusa nel migliore dei modi per il centravanti. Verso la fine del primo tempo, il nigeriano ha accusato un problema fisico ed è stato costretto a interrompere la partita.

Le sue condizioni saranno quindi da monitorare con attenzione, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati del Galatasaray e l’importante appuntamento in Champions contro lo Sporting. Il club può comunque consolarsi con una vittoria al 91′ che permette alla squadra di rimanere in testa alla classifica. Ma non sono mancate le polemiche.

Ozturk contro arbitro e Federazione

Al termine della partita è esplosa la polemica del Galatasaray contro la classe arbitrale e la Federazione calcistica turca. Il vicepresidente Ozturk, pur sottolineando la soddisfazione per i tre punti conquistati, ha puntato il dito contro diverse decisioni prese durante la sfida con il Başakşehir: “È chiaro che quest’anno si cercherà di impedire al Galatasaray di vincere il campionato. Siamo ancora all’inizio del campionato. Siamo ancora in testa alla classifica. Ora ci aspetta un’importante prova europea. Nelle ultime 2-3 settimane abbiamo già visto che questa stagione sarà molto difficile”.

Durissime le parole sull’operato dell’arbitro Kadir Sağlam e del VAR. “Non so se dovrei chiamarlo arbitro” ha affermato Öztürk, soffermandosi poi sul gol di Osimhen: “Il VAR ha detto ‘gol’ ed è così che l’hanno convalidato. È proprio al centro della linea, al centro della rete! Cosa c’entra il VAR? L’arbitro dovrebbe vederlo e convalidarlo”. Contestato anche il rigore assegnato durante la gara: “Rigore… Dai, non fatemi ridere, è così che viene assegnato un rigore? Allora ci sarebbero 8 rigori in ogni partita”. Il vicepresidente ha quindi criticato la gestione del fuorigioco: “Il gol che abbiamo segnato…Non riescono nemmeno a tracciare la linea del fuorigioco. Hanno tracciato la linea del fuorigioco sull’uomo sbagliato. Non è una vergogna per tutto questo sforzo, tutto questo investimento?”. E ancora, sull’operato della terna arbitrale: “L’arbitro principale e il guardalinee non riescono a mettersi d’accordo. Il fallo è a 3 metri dal guardalinee! Voglio dire, è fallo ovunque nel mondo”. Un post partita tutt’altro che banale, ma almeno i tifosi possono godersi un Leao già in forma.