Rafa Leao flop nel 4-0 del Trabzonspor al Galatasaray e finisce nel mirino dei tifosi che lo attaccano duramente. Salah domina il “derby” con tre gol e un assist

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Chissà se Rafa Leao pensa al Milan con un pizzico di nostalgia. L’avventura in Turchia del portoghese continua a non riservargli soddisfazioni. Anzi, dopo la lezione subita dal Trabzonspor, che si è imposto 4-0 con la tripletta di Salah nella sesta giornata della Super Lig, l’ex rossonero è finito nel mirino dei tifosi sui social. Il portoghese, pagato 45 milioni di euro dal Galatasaray, era arrivato per fare la differenza. Invece, la sua esperienza in Turchia continua a non decollare.

Galatasaray, disastro Leao contro il Trabzonspor: l’ex Milan nel mirino

Alla vigilia del “derby” turco, Leao era indicato dalla stampa locale come uno degli uomini chiamati a fare la differenza, insieme a Salah. Le aspettative sul portoghese erano alte, ma la serata di Trabzon è stata un fiasco: il Galatasaray, ancora senza Osimhen, ha incassato quattro gol e l’ex Milan non è riuscito a lasciare il segno. Qualche spunto nel primo tempo, ma nessuna giocata decisiva e un impatto offensivo lontano da quello che ci si aspettava da uno dei principali acquisti della squadra.

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Sui social, intanto, sono arrivati commenti molto duri da parte dei tifosi. “Leao non ha capacità di finalizzazione, non corre, non ha ambizione, non ha spirito combattivo. Niente di niente”, scrive Galata 1905 su X. “Un disastro”, attacca un altro tifoso. E ancora: “Giocatore mediocre”. Parole che ricordano le critiche già ricevute da Leao durante la sua esperienza tra luce e ombre al Milan, prima della separazione dal club rossonero. Ai giallorossi sono saltati i nervi: al 72’ è stato espulso l’allenatore Okan Buruk, nel finale il cartellino rosso è stato mostrato anche a Ugochukwu, che era entrato in campo da circa 20 minuti.

Tripletta e assist: Salah fa la storia del Trabzonspor

Momo Salah è stato il protagonista assoluto del big match contro il Galatasaray. L’egiziano apre la partita dopo appena 4 minuti, completando una lunga cavalcata prima di superare Uğurcan Çakır. Al 39’ cambia invece veste e diventa assist-man: riceve palla sulla punizione battuta rapidamente da Fabinho e serve Saviolo, che firma il 2-0. Prima dell’intervallo arriva anche il secondo gol personale, al 44’, con una conclusione immediata su assist di Franculino Dju.

Nella ripresa l’ex Liverpool completa la sua tripletta all’80’, fissando il risultato sul 4-0 e chiudendo una serata da incorniciare. Tre gol e un assist nel primo grande derby turco: un bottino che conferma l’impatto dell’ex Liverpool con la maglia del Trabzonspor. Sono già sette i gol segnati da Salah in Super Lig. Inoltre, come rivelato da Opta, è diventato il primo giocatore straniero dal 2000/01 a segnare in tutte e tre le sue prime partite casalinghe con il Trabzonspor.

Italiano e Vlahovic possono superare il Galatasaray

La prima netta sconfitta subita in campionato non fa muovere la classifica del Galatasaray, che resta in vetta a quota 13 punti dopo 6 giornate. Uno stop che rischia però di avere conseguenze sul primato dei campioni di Turchia. Se il Besiktas di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic dovesse battere in trasferta l’Amed SK, salirebbe infatti a quota 15 punti, portandosi a +2 sui giallorossi di Istanbul.

Non sarà un impegno facile: l’Amed ha raccolto 10 punti nelle prime cinque giornate e ha vinto tutte e tre le partite casalinghe disputate finora. Il Besiktas, però, arriva alla sfida con quattro vittorie consecutive e con il morale altissimo dopo il 4-1 rifilato all’Olympique Marsiglia all’esordio in Europa League.