Leao: "Ibra è il nostro leader"

Mentre si parla ancora del gol flash di Leao, che ha portato in vantaggio il Milan dopo 6 secondi dal fischio d’inizio, il giocatore ha parlato di uno dei giocatori più iconici del Milan.

In un’intervista a 4-3-3 il portoghese ha avuto parole di stima per Ibrahimovic:

“A chi farei battere un rigore decisivo? Direi Ibra, anche se ha sbagliato gli ultimi che ha tirato. Kessie, contro la Fiorentina, ne ha segnato uno e sbagliato uno. Lo farei comunque calciare a Zlatan, lui vive per certi momenti. E’ il nostro leader”.

Lo svedese che semrava pronto per il rientro si è fermato per un nuovo problema fisico ma per ora i rossoneri stanno comunque gestendo al meglio l’assenza.

OMNISPORT | 21-12-2020 18:40