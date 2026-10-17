L’attaccante portoghese e si ferma dopo appena 16 minuti dal suo ingresso in campo. L’allenatore attacca il terreno di gioco: cresce la preoccupazione per il derby

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Il Galatasaray vince, blinda la vetta della Super Lig turca, ma perde Rafa Leao per infortunio. La partita dell’ex Milan contro il Genclerbirligi dura solo 16 minuti, poi il portoghese è costretto ad alzare bandiera bianca. In Turchia proprio non va: l’attaccante non solo non si è ancora sbloccato, ma ora rischia anche di restare ai box in una fase cruciale della stagione, con il derby contro il Fenerbahce alle porte.

Galatasaray, infortunio per Leao: entra e viene sostituito dopo 16 minuti

L’avventura di Rafa Leao al Galatasaray è sempre più in salita. L’attaccante portoghese non ha ancora trovato il gol e, nella sfida contro il Genclerbirligi, è arrivata anche la beffa dello stop fisico. Partito dalla panchina, l’ex Milan è entrato al 61’ al posto di Leroy Sané, ma la sua partita è durata appena 16 minuti. Al 77’, infatti, Leao ha dovuto lasciare il campo, sostituito da Deniz Gul.

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Per il 27enne si è trattato di un episodio inedito in carriera: nelle dieci occasioni precedenti in cui era subentrato a gara in corso, non gli era mai capitato di essere sostituito nella stessa partita. Una serata da dimenticare, almeno sul piano personale, resa ancora più amara dal fatto che proprio Gul si è rivelato decisivo. All’88’, infatti, ha segnato il gol che ha regalato la vittoria al Galatasaray, approfittando di un grave errore del portiere avversario.

Quanto tempo starà fuori l’ex Milan: a rischio il derby col Fenerbahce

È ancora presto per stabilire quanto dovrà restare fuori Leao. Saranno gli esami strumentali a chiarire la natura dell’infortunio e a fornire indicazioni più precise sui tempi di recupero. La preoccupazione, però, è già alta, perché il calendario non concede pause al Galatasaray. La squadra turca è attesa da un impegno delicatissimo in Champions League contro il Lille di Davide Ancelotti, una partita importante alla quale il portoghese sarà quasi sicuramente costretto a rinunciare. Ma c’è un altro appuntamento che i tifosi non vogliono perdere: il derby contro il Fenerbahce, una delle sfide più sentite della stagione.

Okan Buruk furioso per il campo: “Così si è infortunato Leao”

Lo stop di Leao ha fatto infuriare Okan Buruk, che dopo la partita ha puntato il dito contro le condizioni del terreno di gioco chiamando in causa la Federazione calcistica turca. L’allenatore del Galatasaray ha chiesto controlli più rigorosi, sottolineando i rischi per la salute dei calciatori. “Era un campo difficile con un alto rischio di infortuni”, ha dichiarato. Buruk ha poi insistito sulla necessità di verifiche da parte della TFF: “La cosa più importante è l’ispezione. La Federazione deve controllare questi campi. È il loro lavoro”.