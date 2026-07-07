Il portoghese cancella il Milan e alimenta le voci d'addio. Mendes lo avrebbe proposto ai giallorossi, che però continuano a considerare Greenwood la priorità

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Rafael Leao si allontana sempre più dal Milan. Il fuoriclasse portoghese ha, infatti, cancellato dai social ogni riferimento al Diavolo, mentre Jorge Mendes si sarebbe mosso per valutare la fattibilità di un possibile clamoroso passaggio alla Roma.

Leao cancella il Milan

Non si è concesso nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta al fotofinish contro la Spagna agli ottavi, costata al Portogallo l’eliminazione dai Mondiali, che Rafael Leao ha già lanciato un chiaro segnale di mercato. Il giorno dopo la delusione condivisa con Cristiano Ronaldo e compagni, l’attaccante portoghese ha infatti rimosso dai propri profili social ogni riferimento al Milan. Foto e video con la maglia rossonera sono rimasti online, ma dalla bio del campione lusitano è scomparso ogni richiamo al Diavolo.

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Leao si sarebbe offerto alla Roma

Una presa di posizione forte, che di fatto avvicina l’addio. Un addio a cui, nonostante l’arrivo a Milano in queste ore del connazionale, Ruben Amorim, sta lavorando alacremente il potente agente Jorge Mendes. E le ultime indiscrezioni riportate da Il Messaggero sono a dir poco clamorose. Il numero 10 rossonero si sarebbe, infatti, offerto alla Roma. Un vero e proprio coup de théâtre che il Milan sembra comunque intenzionato a valutare concretamente.

Rafa senza offerte concrete

D’altronde, in via Aldo Rossi sono stati molto chiari con l’entourage dell’ex Lille, messo ufficialmente sul mercato. Il problema è che l’epilogo in ombra al Mondiale non ha aiutato. Così, le offerte latitano. C’è stato un sondaggio dal Barcellona, ma attualmente la pista più concreta resta quella che porterebbe Rafa in Arabia. Destinazione non proprio graditissima al giocatore.

Greenwood resta la priorità di Gasperini

E allora? Allora, consapevole della volontà di Gian Piero Gasperini di regalarsi un nuovo attaccante esterno, Mendes ha provato a intrecciare i rapporti con il club capitolino. Al momento, il tecnico giallorosso avrebbe però occhi solo per Mason Greenwood. L’OM chiede qualcosa come 50 milioni di euro. Una cifra importante e su cui i Friedkin stanno ragionando. Per Leao ne servirebbero addirittura 60, di milioni, dieci in più rispetto all’ex United.

Leao via anche in prestito

C’è un dettaglio – e non di poco – che potrebbe però giocare a favore di Rafa e convincere la Roma. Cardinale potrebbe, infatti, essere anche disposto a impostare la trattativa su un prestito con obbligo di riscatto. Come sottolineato da Sport Mediaset, però, al momento i giallorossi non sembrano intenzionati a inserire Leao tra le priorità di mercato. Magari se ne riparlerà tra qualche settimana. La certezza è che l’avventura del portoghese sulla sponda rossonera del Naviglio è sempre più prossima al capolinea.