Leao, il sigillo all’Uzbekistan segnale di rinascita o ennesima illusione? Il Milan intanto brinda

Entrato all’82’ col Portogallo sul 4-0, l’attaccante ha perso malamente due palloni prima di andare in gol: la rete può aiutare i rossoneri a trovargli una nuova sistemazione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Rafa Leao ha segnato il suo primo gol ai Mondiali 2026, mettendo in rete il 5-0 del Portogallo contro l’Uzbekistan, ma è ancora presto per parlare di risveglio dell’attaccante. Di sicuro, dopo la rottura dello stesso attaccante, il Milan può brindare.

Portogallo, il sigillo di Leao

La partita contro l’Uzbekistan non è servita solo a Cristiano Ronaldo per sbloccarsi ai Mondiali 2026 e stabilire l’ennesimo record della sua carriera. La prestazione del Portogallo ha anche permesso a Rafa Leao di trovare il primo gol in questa Coppa del Mondo e festeggiare una delle poche gioie di un’annata difficile. Inoltre, con la rete del 5-0 Leao ha portato a 3 le sue realizzazioni in una fase finale dei Mondiali: quattro anni fa a Qatar 2022 Rafa era andato in gol nella gara inaugurale col Ghana e poi nel 6-1 degli ottavi contro la Svizzera.

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La prestazione di Leao con l’Uzbekistan

Il gol, però, non deve ingannare. Leao è entrato solo all’82’ prendendo il posto di Vitinha, col Portogallo in vantaggio per 4-0 e dopo che il c.t. Roberto Martinez aveva già sostituito Pedro Neto con lo juventino Francisco Conceiçao e l’ex rossonero Joao Felix con Trincao. Insomma, nelle gerarchie della nazionale lusitana il milanista è piuttosto dietro rispetto agli altri esterni d’attacco.

Una volta in campo, inoltre, Leao non ha particolarmente brillato fino al gol: prima di infilare la palla all’incrocio dei pali con un preciso destro di prima intenzione scoccato all’altezza del dischetto, Leao si era prodotto in un paio di dribbling seguiti però da una palla persa e da un passaggio sballato. Insomma, era sembrato quello degli ultimi tempi Milan, incapace di mettere in fila due giocate positive.

In panchina anche alla prossima

Vedremo se nella prossima e ultima gara del girone K, contro la Colombia, Leao avrà l’opportunità di dare continuità al momento positivo vissuto contro l’Uzbekistan: in attesa della gara tra i sudamericani e la Repubblica Democratica del Congo il Portogallo è sì in testa al gruppo, ma con soli 4 punti. Martinez quindi potrebbe scegliere di confermare i titolari per arrivare ai sedicesimi da prima. E Leao, dunque si andrebbe nuovamente ad accomodare in panchina.

Intanto il Milan brinda

Nell’attesa di sapere se Leao sia davvero rinato o se il gol all’Uzbekistan rappresenti l’ennesima illusione di questa stagione, il Milan brinda alla prima prodezza mondiale di Rafa. La separazione dopo i Mondiali è ormai certa, il club rossonero cerca solo un acquirente per Leao che, come egli stesso ha dichiarato, ha intenzione di fare le valigie e lasciare i rossoneri. Il lampo contro l’Uzbekistan potrebbe dunque servire come spot promozionale per la cessione del portoghese.