LeBron come Jordan: reciterà in Space Jam 2

LeBron James come Michael Jordan. L’ex stella dei Cavaliers, ora passata ai Los Angeles Lakers, è stata spesso paragonata ad “Air Mike” dopo le straordinarie prestazioni delle ultime stagioni. E adesso, proprio come l’ex fuoriclasse dei Chicago Bulls, James si cimenterà nella recitazione: sarà il protagonista dell’atteso Space Jam 2, sequel del famoso film del 1996 Space Jam, con protagonista appunto Michael Jordan.

Il film, prodotto da Ryan Coogler, verrà girato durante il 2019 e sarà nei cinema nel 2020. Oltre a LeBron James, attese altre star NBA nel cast (verranno svelate nel corso dei prossimi mesi), oltre chiaramente a Buggs Bunny e suoi amici animati. Lo rivela The Hollywood Reporter. Il regista sarà Terence Nance, scelto in sostituzione di Justin Lin. Per LeBron si tratta della seconda apparizione sul grande schermo, dopo la piccola parte nel film Un disastro di ragazza con Amy Schumer.

Il primo Space Jam ebbe un un grande successo, sfiorando i 250 milioni di dollari di incasso al botteghino. Air Mike, spalleggiato da Bull Murray, non fu l’unico giocatore di NBA coinvolto: a recitare furono anche altre campioni come Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Muggsy Bogues, Shawn Bradley, Larry Bird. E già circolano indiscrezioni su chi sarà coinvolto tra gli attuali cestisti NBA.

“La collaborazione per Space Jam – ha detto LeBron – è molto di più dell’incontro tra me e i Looney Toonies per fare un film. Io vorrei che i bambini capissero quanto possono sentirsi più forti e quanto possono essere più forti se non rinunciano ai propri sogni”.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 14:30