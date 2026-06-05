LeBron gioca a golf a Capri e fa infuriare il Codacons: esposto in arrivo per "compromissione ambientale"

Polemiche a Capri, dove LeBron James è in vacanza come tuti gli anni con la famiglia, ma dove un video nel quale gioca a golf su uno yacht ha fatto gridare allo scandalo.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Ha trovato qualcuno di più rognoso di un difensore che prova a impedirgli di realizzare un canestro. LeBron James tutto avrebbe immaginato, meno di ritrovarsi costretto a doversi difendere dall’associazione dei consumatori della Campania (quindi il Codacons regionale) per colpa di un passatempo immortalato sui propri profili social durante le vacanze nell’isola di Capri. Ma a ben vedere c’è poco da scandalizzarsi: LeBron s’è fatto immortalare mentre gioca a golf… direttamente dallo yacht che ha ormeggiato al largo di uno dei Faraglioni più belli del Golfo di Napoli. Niente green o distese verdi, quanto piuttosto il mar Tirreno che vede recapitato al suo interno ingenti quantità di palline.

L’ira delle associazione ambientaliste e dei consumatori

Almeno è questo ciò che il Codacons ha imputato al giocatore dei Los Angeles Lakers, tanto da annunciare l’intenzione di presentare un esposto alla Procura di Napoli motivandolo con l’ipotesi di inquinamento ambientale. LeBron, insomma, ha fatto infuriare gli ambientalisti, che peraltro hanno fatto notare un particolare non di secondo piano: nel golf, il rispetto dell’ambiente è un principio fondamentale, tanto da tutelarne i percorsi con riparazioni continue sui green (ogni volta che viene sferrato un colpo potente, immediatamente viene “rizzollato” il terreno erboso).

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L’associazione campana ha richiamato l’articolo 452-bis del Codice Penale, che prevede sanzioni per chi provoca una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell’ambiente, delle acque, della biodiversità e degli ecosistemi, il cui ammontare varia da 2 a 6 anni di carcere e da 10mila a 100mila euro di multa. Tutto questo, però, a patto che venga dimostrato che le palline finiscano realmente in mare senza essere recuperate. Una tesi, spiegano dal Codacons Campania, “altamente probabile”.

Il “giallo” delle palline: e se fossero quelle biodegradabili?

Coloro che hanno “difeso” il comportamento dell’ex stella dei Cleveland Cavaliers però hanno spiegato che esistono anche particolari tipi di palline da golf realizzate con materiali biodegradabili. Questa particolare tipologia è utilizzata appunto per lo scopo che sembrerebbe essere servito a James, ovvero per giocare in vacanza in mare aperto (o su laghi o comunque su terreni acquatici).

Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti che vengono utilizzati durante eventi promozionali ed esibizioni, realizzati con materiali che si dissolvono nell’acqua senza lasciare residui nocivi. Alcuni modelli contengono addirittura composti che possono trasformarsi in nutrimento per la fauna marina.

Dai pochi frammenti video postati da James risulta impossibile stabilire la natura delle palline, ma intanto la polemica è esplosa e per qualche ora ha persino fatto dimenticare che il giocatore è free agent e non sa ancora se e dove continuerà a giocare l’anno venturo.

Il turismo sostenibile non piace agli sportivi più famosi

Il caso LeBron sui Faraglioni ha piuttosto riaperto la discussione (eterna) sulla tutela dell’ambiente e in generale sulla possibilità che anche certi personaggi del mondo dello sport debbano sottostare alle regole proprie di un turismo sostenibile.

Nel golf questa è una questione che si propina da anni, e che va oltre il semplice aspetto sportivo e agonistico: giocare in contesti naturali incontaminati è uno dei motivi che porta tante associazioni a criticare la pratica di una disciplina ritenuta d’elite, ma che negli anni ha visto progressivamente avvicinarsi tanti sportivi (anche non competitivi).

Anche discipline come sci alpino (che spesso viene praticato su pendii e montagne che vengono deturpate per consentire l’installazione di impianti di risalita e piste) e più in generale quelle degli sport invernali (la tanto discussa pista di bob di Cortina ne è un esempio recente) sono spesso finite sotto la lente, ma LeBron ha riacceso i fari su una questione irrisolta, col mare che resta uno dei luoghi maggiormente esposti al rischio di subire danni permanenti. In molti però si sono posti pure un’altra domanda: ma che gusto si prova a lanciare palline in mare aperto? A questo quesito, solo LeBron potrebbe dare risposta…