LeBron James spaventa i fan: "Vi svelo la decisione delle decisioni". Ritiro o cosa? L'ultima trovata del Re

Criptico annuncio sui social della stella dei Lakers, in arrivo la "Second decision": chiude col basket o anticipa un clamoroso trasferimento, forse a Cleveland?

Tutto si può dire di LeBron James tranne che non abbia compreso a fondo le “regole del gioco”. E non si parla di quelle di un campo da basket, di cui è asso indiscusso. Con un video di pochi secondi sui suoi canali social, il re dei Los Angeles Lakers ha calamitato su di sé le attenzioni di tutti, non solo degli appassionati. Perché nell’aria c’è qualcosa di importante, di estremamente serio. Sono in tanti, ad esempio, a ipotizzare che LeBron possa annunciare il ritiro. O forse un clamoroso trasferimento. L’appuntamento è fissato per le 18 di martedì 7 ottobre, ora italiana. È in quel momento che sarà svelata la “decisione di tutte le decisioni”.

LeBron James, il video misterioso sui social

È attraverso un brevissimo video, appunto, che ‘King James’ ha dato il fatidico appuntamento. La stella dei Lakers e del Dream Team statunitense indossa nuovamente una camicia a quadretti rossi, proprio la stessa che indossava nella “first Decision” del 2010: quella in cui svelò il clamoroso passaggio ai Miami Heat. Stavolta cosa avrà da dire LeBron a proposito della sua “Second Decision”? Mistero fitto. Di certo c’è il contratto in scadenza coi Lakers a fine stagione, il resto sono solo speculazioni. Il primo obiettivo, comunque, è raggiunto: sin dal momento dell’uscita del video, negli States – e non solo – non si parla d’altro.

La “Second Decision” di LeBron: ritiro a fine anno?

All’alba dei 40 anni e con un’ultima annata legata dal contratto coi Lakers, a molti sembra scontato che LeBron possa ufficializzare la sua “last dance”. Come il compianto Kobe Bryant, potrebbe ufficializzare che la prossima sarà la sua ultima stagione in NBA. A Kobe il pubblico di tutti gli States regalò standing ovation, applausi e tributi: come si comporterebbe con un asso così divisivo come King James? Uno di quelli che o lo si ama o lo si odia. Un campione indiscusso, dalla spiccata personalità. Uno di quelli capaci di marchiare a fuoco lo sport di cui sono protagonisti, un campione oltre ogni bandiera.

La speranza dei tifosi romantici: torna a Cleveland?

LeBron si è presentato al suo 23mo training camp senza dare alcuna indicazione relativa a un possibile addio a fine anno. “Sono emozionato per oggi”, le sue parole all’inizio della stagione coi Lakers. “Sono entusiasta dell’opportunità di giocare al gioco che amo per un’altra stagione. Sono super coinvolto, perché non so quando sarà la fine. So che arriverà, prima o poi”. Parole che lasciano aperte tutte le porte. Oltre al ritiro, i fan si sono sbizzarriti in altre ipotesi. Una, particolarmente suggestiva, vedrebbe James pronto ad annunciare il suo ritorno a fine stagione nella contreversa franchigia del cuore, i Cleveland Cavaliers. Per tutte le risposte, bisogna solo sintonizzarsi sui canali di LeBron. L’ultima trovata del Re, che ha già vinto l’ennesima partita.