LeBron James non pensa al ritiro

LeBron James è ancora il punto di riferimento dei Los Angeles Lakers che nel 2021 andranno alla caccia del secondo Anello consecutivo.

Il fuoriclasse di Akron ha parlato del proprio futuro, precisando di non pensare ad una data per l’addio alla pallacanestro: “Non so per quanto giocherò ancora e per quanto porterò qualcosa a questo sport. Non ho una data di scadenza. Sarà la pallacanestro stessa a dirmi quando sarà arrivato il momento di ritirarmi”.

James ha poi rivelato di avere un modello molto illustre nel mondo dello sport: “Tom Brady è una fonte d’ispirazione per me, anche se parliamo di sport e di ruoli diversi. Vederlo rivincere il Super Bowl è stato fantastico. Quando mi ritirerò rimarrò sicuramente in questo sport, ma vorrò anche stare vicino a mia moglie e a mio figlio”.

OMNISPORT | 10-02-2021 17:23