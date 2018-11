LeBron si sente fuori dal tunnel

Dopo un inizio di regular season abbastanza difficile, i Los Angeles Lakers sembrano aver trovato una certa stabilità. A fine ottobre il bilancio per gli uomini di coach Luke Walton era di 2 vittorie e 5 sconfitte, un momento duro anche per uno dell'esperienza di LeBron James.

'The King', arrivato nella città degli angeli in estate da free agent, ha finora tenuto una media di 26.4 punti per gara. Il 28 ottobre, nella gara con gli Spurs, ha superato Dirk Nowitzki come sesto miglior marcatore di sempre della NBA.

Dopo cinque vittorie nelle ultime sei gare, il numero 23 è intervenuto ai microfoni di 'Yahoo Sports', a margine della partita con gli Atlanta Hawks, analizzando la situazione dei Lakers e le difficoltà di inizio stagione. "Stiamo giocando bene ora – ha spiegato LeBron – bisogna ricordarsi che questa è una squadra giovane, stiamo iniziando a creare alcune buone abitudini, questo è ciò che conta ora". Poi ha aggiunto: "La settimana scorsa stavo per crollare. Mi sono dovuto sedere e ricordare a me stesso 'sapevi a cosa stavi andando incontro'. Questo processo – ha precisato James – è stato una buona cosa per me, devo solo rimanere paziente".

SPORTAL.IT | 13-11-2018 14:50