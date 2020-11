Un Lecce in grande spolvero va a vincere 5-1 in casa dell’Entella. Salentini avanti nel primo tempo con Coda, dopo l’intervallo arriva il 2-0 di Henderson ma i liguri accorciano con De Luca.

Lecce sul 3-1 con Mancosu e in superiorità numerica (espulso Paolucci), poi segnano anche Paganini e Stepinski.

Nel pomeriggio erano arrivate le vittorie casalinghe di Pescara e Reggiana, che hanno battuto Cittadella (3-1) e Venezia (2-1).

OMNISPORT | 08-11-2020 23:15