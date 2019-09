Lecce: arrivato Imbula, nuovo nome per l'attacco

Lecce accoglie Giannelli Imbula. Il centrocampista dello Stoke City arriverà in giornata in città e firmerà con i giallorossi: è fatta per il prestito gratuito con diritto di riscatto a circa 4 milioni. Per la società salentina ci sarà l'obbligo se si salverà e se il centrocampista avrà disputato 25 partite da almeno 45' l'una.

Intanto si mettono in chiaro le cose per l'attacco: il nome nuovo è quello di Stefano Okaka, offerto dal Watford, pronto a tornare in Italia. Al momento però i giallorossi hanno rivolto le loro attenzioni a Khouma Babacar, attaccante del Sassuolo, che dopo il fallimento della trattativa con il Fenerbahce potrebbe scegliere la soluzione leccese.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 30-08-2019 09:07