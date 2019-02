Lecce-Ascoli, decisa la data del recupero

Lecce-Ascoli riprenderà il 23 marzo alle ore 18 dal 4', il minuto del brutto infortunio capitato a Scavone. Lo ha disposto la lega di serie B.

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

– preso atto della decisione dell’arbitro di interrompere, dopo 4’ del primo tempo, la gara

LECCE – ASCOLI, valida per la 3a giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2018/2019,

in programma venerdì 1 febbraio u.s. (C.U. LNPB n. 102 del 5 febbraio 2019), a seguito del

grave infortunio occorso al calciatore Manuel Scavone le cui condizioni erano apparse

subito gravi e preoccupanti;

– visto il C.U. LNPB n. 101 del 2 febbraio 2019;

– in virtù dell’art. 29.1 dello Statuto LNPB;

dispone

che la prosecuzione della gara LECCE – ASCOLI, valida per la 3a giornata di ritorno del

Campionato Serie BKT 2018/2019, abbia luogo nella giornata di sabato 23 marzo 2019 con

inizio alle ore 18.00".

SPORTAL.IT | 07-02-2019 15:35