Lecce-Atalanta 2019-20: le probabili formazioni

Al Via del Mare arriva l’Atalanta, che ha bisogno di punti in chiave qualificazione per la prossima Champions League. Il Lecce, però, deve riprendere la marcia dopo il pesante ko di Roma: bisogna muovere la classifica per raggiungere la salvezza.

Gasperini dovrebbe mettere Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata, Liverani Saponara e Mancosu a sostegno di Lapadula. Si gioca alle 15 di domenica.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula. Allenatore: Liverani. A disposizione: Vera, Petriccione, Paz, Shakov, Meccariello, Vigorito, Oltremarini, Rispoli, Maselli, Rimoli, Dell’Orco, Tachtsidis

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Czyborra, Hateboer, Pasalic, Tamère, Malinovskyi, Colley, Muriel.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 15:02