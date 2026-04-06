Lecce-Atalanta, moviola: lunedì da cani per i pugliesi, alla Dea gol annullato e rigori negati, Krstovic ex applaudito

La prova dell’arbitro romano Federico La Penna al Via del Mare nella gara della 31esima giornata di serie A analizzata al microscopio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Poteva essere una goleada per l’Atalanta che ha travolto 3-0 il Lecce in trasferta riproponendosi nella lotta per un posto in Champions (è ora a -5 dal Como quarto) ma l’arbitro La Penna le ha annullato un gol e negato due rigori nel finale, vediamo cosa è successo.

Lecce-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Singolare iniziativa dei padroni di casa: i giocatori del Lecce sono entrati in campo, oltre che dai bambini, da una squadra di cagnolini scodinzolanti in cerca di una casa. Il club salentino si è schierato ufficialmente al fianco del Rifugio di Aura e dell’associazione Dacci la Zampa OdV, un baluardo per la tutela di cani e gatti nel capoluogo salentino. L’obiettivo dell’iniziativa è accendere i riflettori sulle adozioni responsabili, trasformando la vetrina della Serie A in un’opportunità di riscatto per questi cuccioli. In campo l’Atalanta è cresciuta alla distanza. Regolare (e bellissimo) il gol di Scalvini che al 29′ riceve in area, dribbla un avversario e di destro infila l’angolino.

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Il gol annullato

Primo giallo al 48′, è per Djimsiti che stende Cheddira. Un minuto dopo al termine di un’azione spettacolare tutta di prima l’Atalanta raddoppia, De Ketelaere triangola con Krstovic e poi serve Ederson che appoggia in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 59′ arriva però lo 0-2: De Ketelaere serve Krstovic che insacca. L’ex di turno non esulta per rispetto agli ex tifosi. Al 70′ ammonito Zappacosta per fallo ai danni di un Banda. Al 73′ notte fonda per il Lecce: Falcone ribatte il tiro di Ederson ama sulla ribattuta Raspadori anticipa tutti e segna.

I rigori negati

All’80’ esce tra gli applausi Krstovic. Al 77′ negato un rigore per una spinta in area di Pasalic, il Var non interviene, altro penalty negato alla Dea quando Pierotti scalcia Ederson che stava concludendo a rete, fischiando fallo in attacco all’atalantino. Dopo il recupero finisce 0-3 con i salentini che restano terzultimi assieme alla Cremonese. Fischi per i giallorossi al terzo ko di fila, il quinto nelle ultime sei gare.

Chi è l’arbitro La Penna

E’ tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni fa Federico La Penna – la scelta per Lecce-Atalanta– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato in stagione in Inter-Torino e finora ha diretto 11 volte in A in stagione, l’ultima è stata Pisa-Cagliari dopo quella celebre Inter-Juve, con la svista sul caso-Bastoni.

I precedenti con le due squadre

La Penna non aveva ancora arbitrato il Lecce, ma i precedenti con lui non sono affatto confortanti. L’ultimo incrocio, proprio contro l’Atalanta. In quell’occasione, la gara terminò 1 a 1. Precedentemente, La Penna ha arbitrato altri quattro incontri del Lecce, di cui uno terminato in pareggio e ben tre sconfitte di fila. L’Atalanta nelle partite dirette dal fischietto romano contava 10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Barone con Rapuano IV uomo, Marini al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Djimsiti e Zappacosta.