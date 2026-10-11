Lecce-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Punti pesanti nella corsa alla tranquillità: Lecce–Bologna, 6ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca l’11 ottobre 2026 alle 15 allo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. I salentini sono dodicesimi con 6 punti: 2 vittorie, nessun pareggio e 3 sconfitte, 5 gol fatti e 10 subiti. I rossoblù, diciannovesimi a quota 2, contano 0 successi, 2 pareggi e 3 ko, con 3 reti segnate e 6 incassate. Non un big match, ma una sfida delicata: i padroni di casa cercano margine, gli ospiti una svolta.
- Probabili formazioni di Lecce-Bologna
- Gli indisponibili di Lecce-Bologna
- Le ultime partite giocate
- L’arbitro di Lecce-Bologna
- Lecce-Bologna: precedenti e pillole sul match
- Le statistiche stagionali di Lecce e Bologna
Probabili formazioni di Lecce-Bologna
Il Lecce dovrebbe affidarsi al 4-3-3, cercando equilibrio senza rinunciare alle ripartenze. Davanti a Falcone, si va verso Veiga e Gallo sulle corsie, con Gaspar e Siebert al centro. Ilic potrebbe dettare i tempi, affiancato da Coulibaly e Maleh: l’assenza di Berisha ridurrebbe le alternative. Senza Stulic, Geubbels dovrebbe guidare il tridente con Pierotti e Monteiro. Il Bologna si orienterebbe invece sul 4-2-3-1: Zortea potrebbe coprire il vuoto lasciato da Holm, mentre Ferguson e Heggem dovrebbero presidiare la mediana. Sulla trequarti, senza Odgaard, si profila l’opzione Amondarain tra Bernardeschi e Cambiaghi, alle spalle di Piccoli. Orsolini e Dovbyk resterebbero carte da giocare a gara in corso.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Geubbels, Monteiro.
- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Helland, Theate, Miranda; Ferguson, Heggem; Bernardeschi, Amondarain, Cambiaghi; Piccoli.
Gli indisponibili di Lecce-Bologna
Le assenze toccano soprattutto la costruzione delle alternative offensive. Il Lecce deve fare i conti con il problema muscolare di Berisha e con l’indisponibilità di Stulic, per il quale non è specificata la natura dell’infortunio: due forfait che potrebbero restringere le rotazioni tra centrocampo e attacco. Nel Bologna, lo stop di Odgaard toglierebbe una soluzione tra le linee, mentre quello di Holm imporrebbe una scelta diversa sulla destra. Non risultano squalificati segnalati per le due squadre.
- Lecce: Stulic (infortunio di natura non specificata), Berisha (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno segnalato.
- Bologna: Odgaard (infortunio alla coscia), Holm (problema ai muscoli posteriori della coscia). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Il Lecce arriva alla sfida con un percorso senza mezze misure: nelle cinque partite considerate ha raccolto due vittorie e tre sconfitte, per un totale di 6 punti. I successi contro Venezia e Monza hanno compensato soltanto in parte i passi falsi contro Roma, Cagliari e Milan. Più complicato il bilancio del Bologna, ancora senza vittorie: due pareggi, tre ko e appena 2 punti. Lontano da casa i rossoblù hanno perso entrambe le gare disputate, senza segnare.
|Squadra
|Partite
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Lecce
|5
|2
|0
|3
|6
|Bologna
|5
|0
|2
|3
|2
Il dettaglio dei cinque incontri disponibili per ciascuna squadra:
- Lecce: Venezia–Lecce 0-2, vittoria.
- Lecce: Lecce–Roma 0-4, sconfitta.
- Lecce: Cagliari–Lecce 1-0, sconfitta.
- Lecce: Lecce–Monza 3-2, vittoria.
- Lecce: Milan–Lecce 3-0, sconfitta.
- Bologna: Bologna–Lazio 0-1, sconfitta.
- Bologna: Atalanta–Bologna 1-0, sconfitta.
- Bologna: Bologna–Sassuolo 2-2, pareggio.
- Bologna: Napoli–Bologna 1-0, sconfitta.
- Bologna: Bologna–Torino 1-1, pareggio.
L’arbitro di Lecce-Bologna
A dirigere Lecce–Bologna sarà Luca Pairetto, assistito da Ceccon e Scarpa. Il quarto ufficiale sarà Di Bello, con Mazzoleni al VAR e Dionisi all’AVAR. Nelle due gare di Serie A della stagione 2026-27 riportate dalle statistiche disponibili, Pairetto ha assegnato 3 cartellini gialli, senza espulsioni né rigori: una media di 1,5 ammonizioni a incontro. Il bilancio comprende anche 32 falli e 13 fuorigioco. Si tratta di un campione ancora ridotto, da leggere senza trasformarlo in una previsione sull’andamento della partita.
Lecce-Bologna: precedenti e pillole sul match
La classifica invita alla prudenza, i precedenti raccontano invece una sfida spesso favorevole al Bologna. I rossoblù non perdono contro il Lecce da undici incontri di Serie A, ma al Via del Mare le ultime tre partite sono finite tutte in parità: un equilibrio che i salentini proveranno a spezzare. Per gli ospiti il peso della gara è evidente: con appena due punti dopo cinque giornate, serve una risposta per evitare un avvio senza precedenti negativi alla sesta partita. Il Lecce, pur concedendo molto, ha già trovato due successi e migliorato il bottino rispetto allo stesso tratto dello scorso torneo. Il nodo comune resta la produzione offensiva su azione, finora limitata per entrambe. A dare un volto alla sfida sono soprattutto Coulibaly, reduce dalla doppietta interna contro il Monza, e Orsolini, che ha nel club salentino la sua vittima preferita in campionato. Tra memoria dei confronti diretti e urgenze del presente, la partita mette alla prova la concretezza dei padroni di casa e la capacità di reazione degli emiliani.
- Il Lecce ha festeggiato una sola vittoria nelle ultime 21 sfide di Serie A contro il Bologna, a fronte di 8 pareggi e 12 sconfitte. Quel successo risale al 18 settembre 2011: un 2-0 firmato da Giacomazzi e Grossmüller, con Di Francesco in panchina.
- Il Bologna difende un’imbattibilità lunga undici confronti di campionato contro il Lecce: 7 vittorie e 4 pareggi. Nessun’altra avversaria attualmente in Serie A è associata a una striscia aperta più lunga senza sconfitte per i rossoblù.
- Al Via del Mare il pareggio è diventato un’abitudine: gli ultimi tre incroci di Serie A tra Lecce e Bologna sono terminati in parità. Un quarto pareggio consecutivo rappresenterebbe una prima assoluta per i salentini contro una stessa avversaria in casa nella competizione.
- Il Bologna ha soltanto 2 punti dopo cinque gare. Ricalcolando da sempre i risultati con tre punti per vittoria, il club non è mai sceso sotto quota 3 dopo le prime sei partite di una stagione di Serie A: una sconfitta a Lecce fisserebbe quindi un nuovo minimo.
- Il Lecce ha perso 0-4 contro la Roma nella prima gara interna e battuto 3-2 il Monza nella seconda. Soltanto nel 2024-25 era rimasto imbattuto in almeno due delle prime tre partite casalinghe pur avendo incassato almeno sei gol: allora raccolse una vittoria, un pareggio e una sconfitta.
- Fra le squadre oggi in Serie A, il Lecce è quella che aspetta da più partite un pareggio: nove incontri consecutivi senza segno X, con 5 successi e 4 sconfitte, tre delle quali nel campionato in corso.
- Rispetto alle prime cinque giornate dello scorso torneo, il Bologna ha perso 5 punti, passando da 7 a 2: il peggior saldo, condiviso con il Napoli. Il Lecce, invece, ha guadagnato 4 punti; soltanto Lazio, con 7 in più, e Cagliari, con 5 in più, hanno migliorato maggiormente il proprio rendimento.
- Le reti su azione sono poche: una per il Lecce, due per il Bologna, che insieme al Genoa compongono il gruppo meno prolifico in questa voce. La pillola sulla finalizzazione rossoblù riporta 3 gol su 67 conclusioni e una conversione del 4,5%, la più bassa del torneo. Questo conteggio differisce dai 49 tiri e dal 6,12% presenti nel riepilogo statistico stagionale riportato sotto.
- Coulibaly ha debuttato in Serie A proprio contro il Bologna, il 22 agosto 2021 con la Salernitana, e ha segnato nell’ultimo confronto al Via del Mare del 28 settembre 2025. Dopo i due gol al Monza, potrebbe diventare il primo giocatore del Lecce nell’era dei tre punti a raggiungere almeno tre reti nelle prime tre partite interne di una stagione di Serie A.
- Con 7 reti, il Lecce è l’avversaria contro cui Orsolini ha segnato di più in Serie A. In questo campionato, però, l’attaccante non ha ancora tentato un tiro in 94 minuti: fra gli attaccanti senza conclusioni, soltanto Dia ha giocato più a lungo, con 159 minuti.
Le statistiche stagionali di Lecce e Bologna
Il confronto dopo cinque giornate mette in evidenza due problemi diversi. Il Lecce ha segnato di più, 5 reti contro 3, ma ha anche subito 10 gol contro i 6 del Bologna: rispettivamente 2 e 1,2 a partita. Gli emiliani gestiscono maggiormente il pallone, con il 52,5% di possesso contro il 38,6% dei salentini, e vantano una precisione nei passaggi dell’88,28%, contro il 78,32%. Questa superiorità nella circolazione non si traduce però in maggiore efficacia: il riepilogo stagionale assegna al Bologna 49 tiri e 16 conclusioni nello specchio, contro 35 e 17 del Lecce. La precisione al tiro premia dunque i padroni di casa, 48,57% contro 32,65%, così come la conversione, 14,29% contro 6,12%. Il punto debole salentino è la pressione subita: 83 tiri concessi, contro i 59 degli ospiti.
Fra i singoli, il Lecce trova i suoi migliori marcatori in Coulibaly e Coelho Oliveira, entrambi a quota 2, seguiti da Gorter con una rete. Ilic guida gli assist con 2 passaggi vincenti, davanti a Coulibaly e Veiga, fermi a uno. Nel Bologna si dividono il primato realizzativo Bernardeschi, Dovbyk e Piccoli, con un gol ciascuno; Miranda è l’unico assistman, a quota uno. Sul piano disciplinare, Veiga è il più ammonito dei salentini con 3 gialli. Fra i rossoblù il primato è condiviso a quota uno da Amondarain, Cambiaghi, Dovbyk, El Azzouzi, Heggem, Holm e Odgaard. Non risultano espulsioni registrate per nessuna delle due squadre. Tra i portieri, Falcone ha ottenuto un clean sheet e compiuto 27 parate; Skorupski e Pessina non hanno ancora chiuso una gara senza subire reti, con rispettivamente 9 e 3 parate.
|Statistica
|Lecce
|Bologna
|Posizione in classifica
|12ª
|19ª
|Punti
|6
|2
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|0
|Pareggi
|0
|2
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|5
|3
|Gol subiti
|10
|6
|Media gol segnati
|1
|0,6
|Media gol subiti
|2
|1,2
|Possesso palla
|38,6%
|52,5%
|Precisione dei passaggi
|78,32%
|88,28%
|Tiri nel riepilogo stagionale
|35
|49
|Tiri nello specchio
|17
|16
|Precisione al tiro
|48,57%
|32,65%
|Conversione nel riepilogo stagionale
|14,29%
|6,12%
|Tiri concessi
|83
|59
|Gol su azione
|1
|2
|Gol di testa
|3
|1
|Assist
|4
|1
|Calci d’angolo
|17
|21
|Pali e traverse colpiti
|1
|2
|Falli commessi
|63
|73
|Cartellini gialli
|10
|7
|Espulsioni registrate
|0
|0
|Gare senza gol subiti
|1
|0
|Migliori marcatori
|Coulibaly e Coelho Oliveira: 2
|Bernardeschi, Dovbyk e Piccoli: 1
|Miglior assistman
|Ilic: 2
|Miranda: 1
|Primato di ammonizioni individuali
|Veiga: 3
|Sette giocatori a quota 1
|Giocatori con più cartellini rossi
|Nessuno: 0 espulsioni registrate
|Nessuno: 0 espulsioni registrate
|Clean sheet dei portieri impiegati
|Falcone: 1
|Skorupski: 0; Pessina: 0
|Parate dei portieri impiegati
|Falcone: 27
|Skorupski: 9; Pessina: 3
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lecce-Bologna?
-
Lecce-Bologna si gioca l’11 ottobre 2026 alle ore 15:00 italiane, per la 6ª giornata di Serie A 2026-27.
- Dove si gioca Lecce-Bologna?
-
La partita si disputa allo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Bologna?
-
L’arbitro è Luca Pairetto, assistito da Ceccon e Scarpa. Di Bello è il quarto ufficiale, Mazzoleni il VAR e Dionisi l’AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.