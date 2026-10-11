Lecce-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Lecce-Bologna, 6ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca l’11 ottobre alle 15 al Via del Mare. Probabili formazioni, assenze, arbitro e statistiche.

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Punti pesanti nella corsa alla tranquillità: Lecce–Bologna, 6ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca l’11 ottobre 2026 alle 15 allo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. I salentini sono dodicesimi con 6 punti: 2 vittorie, nessun pareggio e 3 sconfitte, 5 gol fatti e 10 subiti. I rossoblù, diciannovesimi a quota 2, contano 0 successi, 2 pareggi e 3 ko, con 3 reti segnate e 6 incassate. Non un big match, ma una sfida delicata: i padroni di casa cercano margine, gli ospiti una svolta.

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Probabili formazioni di Lecce-Bologna

Il Lecce dovrebbe affidarsi al 4-3-3, cercando equilibrio senza rinunciare alle ripartenze. Davanti a Falcone, si va verso Veiga e Gallo sulle corsie, con Gaspar e Siebert al centro. Ilic potrebbe dettare i tempi, affiancato da Coulibaly e Maleh: l’assenza di Berisha ridurrebbe le alternative. Senza Stulic, Geubbels dovrebbe guidare il tridente con Pierotti e Monteiro. Il Bologna si orienterebbe invece sul 4-2-3-1: Zortea potrebbe coprire il vuoto lasciato da Holm, mentre Ferguson e Heggem dovrebbero presidiare la mediana. Sulla trequarti, senza Odgaard, si profila l’opzione Amondarain tra Bernardeschi e Cambiaghi, alle spalle di Piccoli. Orsolini e Dovbyk resterebbero carte da giocare a gara in corso.

Lecce (4-3-3): Falcone ; Veiga , Gaspar , Siebert , Gallo ; Coulibaly , Ilic , Maleh ; Pierotti , Geubbels , Monteiro .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Helland, Theate, Miranda; Ferguson, Heggem; Bernardeschi, Amondarain, Cambiaghi; Piccoli.

Gli indisponibili di Lecce-Bologna

Le assenze toccano soprattutto la costruzione delle alternative offensive. Il Lecce deve fare i conti con il problema muscolare di Berisha e con l’indisponibilità di Stulic, per il quale non è specificata la natura dell’infortunio: due forfait che potrebbero restringere le rotazioni tra centrocampo e attacco. Nel Bologna, lo stop di Odgaard toglierebbe una soluzione tra le linee, mentre quello di Holm imporrebbe una scelta diversa sulla destra. Non risultano squalificati segnalati per le due squadre.

Lecce : Stulic (infortunio di natura non specificata), Berisha (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno segnalato.

: (infortunio di natura non specificata), (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno segnalato. Bologna: Odgaard (infortunio alla coscia), Holm (problema ai muscoli posteriori della coscia). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il Lecce arriva alla sfida con un percorso senza mezze misure: nelle cinque partite considerate ha raccolto due vittorie e tre sconfitte, per un totale di 6 punti. I successi contro Venezia e Monza hanno compensato soltanto in parte i passi falsi contro Roma, Cagliari e Milan. Più complicato il bilancio del Bologna, ancora senza vittorie: due pareggi, tre ko e appena 2 punti. Lontano da casa i rossoblù hanno perso entrambe le gare disputate, senza segnare.

Squadra Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Lecce 5 2 0 3 6 Bologna 5 0 2 3 2

Il dettaglio dei cinque incontri disponibili per ciascuna squadra:

Lecce : Venezia – Lecce 0-2, vittoria.

: – 0-2, vittoria. Lecce : Lecce – Roma 0-4, sconfitta.

: – 0-4, sconfitta. Lecce : Cagliari – Lecce 1-0, sconfitta.

: – 1-0, sconfitta. Lecce : Lecce – Monza 3-2, vittoria.

: – 3-2, vittoria. Lecce : Milan – Lecce 3-0, sconfitta.

: – 3-0, sconfitta. Bologna : Bologna – Lazio 0-1, sconfitta.

: – 0-1, sconfitta. Bologna : Atalanta – Bologna 1-0, sconfitta.

: – 1-0, sconfitta. Bologna : Bologna – Sassuolo 2-2, pareggio.

: – 2-2, pareggio. Bologna : Napoli – Bologna 1-0, sconfitta.

: – 1-0, sconfitta. Bologna: Bologna–Torino 1-1, pareggio.

L’arbitro di Lecce-Bologna

A dirigere Lecce–Bologna sarà Luca Pairetto, assistito da Ceccon e Scarpa. Il quarto ufficiale sarà Di Bello, con Mazzoleni al VAR e Dionisi all’AVAR. Nelle due gare di Serie A della stagione 2026-27 riportate dalle statistiche disponibili, Pairetto ha assegnato 3 cartellini gialli, senza espulsioni né rigori: una media di 1,5 ammonizioni a incontro. Il bilancio comprende anche 32 falli e 13 fuorigioco. Si tratta di un campione ancora ridotto, da leggere senza trasformarlo in una previsione sull’andamento della partita.

Lecce-Bologna: precedenti e pillole sul match

La classifica invita alla prudenza, i precedenti raccontano invece una sfida spesso favorevole al Bologna. I rossoblù non perdono contro il Lecce da undici incontri di Serie A, ma al Via del Mare le ultime tre partite sono finite tutte in parità: un equilibrio che i salentini proveranno a spezzare. Per gli ospiti il peso della gara è evidente: con appena due punti dopo cinque giornate, serve una risposta per evitare un avvio senza precedenti negativi alla sesta partita. Il Lecce, pur concedendo molto, ha già trovato due successi e migliorato il bottino rispetto allo stesso tratto dello scorso torneo. Il nodo comune resta la produzione offensiva su azione, finora limitata per entrambe. A dare un volto alla sfida sono soprattutto Coulibaly, reduce dalla doppietta interna contro il Monza, e Orsolini, che ha nel club salentino la sua vittima preferita in campionato. Tra memoria dei confronti diretti e urgenze del presente, la partita mette alla prova la concretezza dei padroni di casa e la capacità di reazione degli emiliani.

Il Lecce ha festeggiato una sola vittoria nelle ultime 21 sfide di Serie A contro il Bologna , a fronte di 8 pareggi e 12 sconfitte. Quel successo risale al 18 settembre 2011: un 2-0 firmato da Giacomazzi e Grossmüller , con Di Francesco in panchina.

ha festeggiato una sola vittoria nelle ultime 21 sfide di Serie A contro il , a fronte di 8 pareggi e 12 sconfitte. Quel successo risale al 18 settembre 2011: un 2-0 firmato da e , con Di Francesco in panchina. Il Bologna difende un’imbattibilità lunga undici confronti di campionato contro il Lecce : 7 vittorie e 4 pareggi. Nessun’altra avversaria attualmente in Serie A è associata a una striscia aperta più lunga senza sconfitte per i rossoblù.

difende un’imbattibilità lunga undici confronti di campionato contro il : 7 vittorie e 4 pareggi. Nessun’altra avversaria attualmente in Serie A è associata a una striscia aperta più lunga senza sconfitte per i rossoblù. Al Via del Mare il pareggio è diventato un’abitudine: gli ultimi tre incroci di Serie A tra Lecce e Bologna sono terminati in parità. Un quarto pareggio consecutivo rappresenterebbe una prima assoluta per i salentini contro una stessa avversaria in casa nella competizione.

e sono terminati in parità. Un quarto pareggio consecutivo rappresenterebbe una prima assoluta per i salentini contro una stessa avversaria in casa nella competizione. Il Bologna ha soltanto 2 punti dopo cinque gare. Ricalcolando da sempre i risultati con tre punti per vittoria, il club non è mai sceso sotto quota 3 dopo le prime sei partite di una stagione di Serie A: una sconfitta a Lecce fisserebbe quindi un nuovo minimo.

ha soltanto 2 punti dopo cinque gare. Ricalcolando da sempre i risultati con tre punti per vittoria, il club non è mai sceso sotto quota 3 dopo le prime sei partite di una stagione di Serie A: una sconfitta a Lecce fisserebbe quindi un nuovo minimo. Il Lecce ha perso 0-4 contro la Roma nella prima gara interna e battuto 3-2 il Monza nella seconda. Soltanto nel 2024-25 era rimasto imbattuto in almeno due delle prime tre partite casalinghe pur avendo incassato almeno sei gol: allora raccolse una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

ha perso 0-4 contro la nella prima gara interna e battuto 3-2 il nella seconda. Soltanto nel 2024-25 era rimasto imbattuto in almeno due delle prime tre partite casalinghe pur avendo incassato almeno sei gol: allora raccolse una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Fra le squadre oggi in Serie A, il Lecce è quella che aspetta da più partite un pareggio: nove incontri consecutivi senza segno X, con 5 successi e 4 sconfitte, tre delle quali nel campionato in corso.

è quella che aspetta da più partite un pareggio: nove incontri consecutivi senza segno X, con 5 successi e 4 sconfitte, tre delle quali nel campionato in corso. Rispetto alle prime cinque giornate dello scorso torneo, il Bologna ha perso 5 punti, passando da 7 a 2: il peggior saldo, condiviso con il Napoli . Il Lecce , invece, ha guadagnato 4 punti; soltanto Lazio , con 7 in più, e Cagliari , con 5 in più, hanno migliorato maggiormente il proprio rendimento.

ha perso 5 punti, passando da 7 a 2: il peggior saldo, condiviso con il . Il , invece, ha guadagnato 4 punti; soltanto , con 7 in più, e , con 5 in più, hanno migliorato maggiormente il proprio rendimento. Le reti su azione sono poche: una per il Lecce , due per il Bologna , che insieme al Genoa compongono il gruppo meno prolifico in questa voce. La pillola sulla finalizzazione rossoblù riporta 3 gol su 67 conclusioni e una conversione del 4,5%, la più bassa del torneo. Questo conteggio differisce dai 49 tiri e dal 6,12% presenti nel riepilogo statistico stagionale riportato sotto.

, due per il , che insieme al compongono il gruppo meno prolifico in questa voce. La pillola sulla finalizzazione rossoblù riporta 3 gol su 67 conclusioni e una conversione del 4,5%, la più bassa del torneo. Questo conteggio differisce dai 49 tiri e dal 6,12% presenti nel riepilogo statistico stagionale riportato sotto. Coulibaly ha debuttato in Serie A proprio contro il Bologna , il 22 agosto 2021 con la Salernitana , e ha segnato nell’ultimo confronto al Via del Mare del 28 settembre 2025. Dopo i due gol al Monza , potrebbe diventare il primo giocatore del Lecce nell’era dei tre punti a raggiungere almeno tre reti nelle prime tre partite interne di una stagione di Serie A.

ha debuttato in Serie A proprio contro il , il 22 agosto 2021 con la , e ha segnato nell’ultimo confronto al Via del Mare del 28 settembre 2025. Dopo i due gol al , potrebbe diventare il primo giocatore del nell’era dei tre punti a raggiungere almeno tre reti nelle prime tre partite interne di una stagione di Serie A. Con 7 reti, il Lecce è l’avversaria contro cui Orsolini ha segnato di più in Serie A. In questo campionato, però, l’attaccante non ha ancora tentato un tiro in 94 minuti: fra gli attaccanti senza conclusioni, soltanto Dia ha giocato più a lungo, con 159 minuti.

Le statistiche stagionali di Lecce e Bologna

Il confronto dopo cinque giornate mette in evidenza due problemi diversi. Il Lecce ha segnato di più, 5 reti contro 3, ma ha anche subito 10 gol contro i 6 del Bologna: rispettivamente 2 e 1,2 a partita. Gli emiliani gestiscono maggiormente il pallone, con il 52,5% di possesso contro il 38,6% dei salentini, e vantano una precisione nei passaggi dell’88,28%, contro il 78,32%. Questa superiorità nella circolazione non si traduce però in maggiore efficacia: il riepilogo stagionale assegna al Bologna 49 tiri e 16 conclusioni nello specchio, contro 35 e 17 del Lecce. La precisione al tiro premia dunque i padroni di casa, 48,57% contro 32,65%, così come la conversione, 14,29% contro 6,12%. Il punto debole salentino è la pressione subita: 83 tiri concessi, contro i 59 degli ospiti.

Fra i singoli, il Lecce trova i suoi migliori marcatori in Coulibaly e Coelho Oliveira, entrambi a quota 2, seguiti da Gorter con una rete. Ilic guida gli assist con 2 passaggi vincenti, davanti a Coulibaly e Veiga, fermi a uno. Nel Bologna si dividono il primato realizzativo Bernardeschi, Dovbyk e Piccoli, con un gol ciascuno; Miranda è l’unico assistman, a quota uno. Sul piano disciplinare, Veiga è il più ammonito dei salentini con 3 gialli. Fra i rossoblù il primato è condiviso a quota uno da Amondarain, Cambiaghi, Dovbyk, El Azzouzi, Heggem, Holm e Odgaard. Non risultano espulsioni registrate per nessuna delle due squadre. Tra i portieri, Falcone ha ottenuto un clean sheet e compiuto 27 parate; Skorupski e Pessina non hanno ancora chiuso una gara senza subire reti, con rispettivamente 9 e 3 parate.

Statistica Lecce Bologna Posizione in classifica 12ª 19ª Punti 6 2 Partite giocate 5 5 Vittorie 2 0 Pareggi 0 2 Sconfitte 3 3 Gol segnati 5 3 Gol subiti 10 6 Media gol segnati 1 0,6 Media gol subiti 2 1,2 Possesso palla 38,6% 52,5% Precisione dei passaggi 78,32% 88,28% Tiri nel riepilogo stagionale 35 49 Tiri nello specchio 17 16 Precisione al tiro 48,57% 32,65% Conversione nel riepilogo stagionale 14,29% 6,12% Tiri concessi 83 59 Gol su azione 1 2 Gol di testa 3 1 Assist 4 1 Calci d’angolo 17 21 Pali e traverse colpiti 1 2 Falli commessi 63 73 Cartellini gialli 10 7 Espulsioni registrate 0 0 Gare senza gol subiti 1 0 Migliori marcatori Coulibaly e Coelho Oliveira: 2 Bernardeschi, Dovbyk e Piccoli: 1 Miglior assistman Ilic: 2 Miranda: 1 Primato di ammonizioni individuali Veiga: 3 Sette giocatori a quota 1 Giocatori con più cartellini rossi Nessuno: 0 espulsioni registrate Nessuno: 0 espulsioni registrate Clean sheet dei portieri impiegati Falcone: 1 Skorupski: 0; Pessina: 0 Parate dei portieri impiegati Falcone: 27 Skorupski: 9; Pessina: 3

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FAQ Quando e a che ora si gioca Lecce-Bologna? Lecce-Bologna si gioca l’11 ottobre 2026 alle ore 15:00 italiane, per la 6ª giornata di Serie A 2026-27. Dove si gioca Lecce-Bologna? La partita si disputa allo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Chi è l’arbitro di Lecce-Bologna? L’arbitro è Luca Pairetto, assistito da Ceccon e Scarpa. Di Bello è il quarto ufficiale, Mazzoleni il VAR e Dionisi l’AVAR.