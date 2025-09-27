Lecce-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Dove vedere Lecce-Bologna di Serie A 2025-26, 5a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Lecce–Bologna accende la quinta giornata della Serie A 2025-26 al Via del Mare di Lecce, domenica 28 settembre alle 18. I salentini arrivano da ultimi, ventesimi con 1 punto (1 pareggio, 3 sconfitte; 2 gol fatti e 8 subiti); gli emiliani sono undicesimi a quota 6 (2 vittorie e 2 sconfitte; 3 reti segnate e 3 incassate). Scenario di classifica opposto e punti pesanti in palio per indirizzare il primo segmento di stagione.

Probabili formazioni di Lecce-Bologna

Il Lecce dovrebbe confermare il 4-3-3: in porta Falcone, linea a quattro con Kouassi e Gallo ai lati, in mezzo Gaspar–Coelho Oliveira. In mediana si va verso la regia di Ramadani con Coulibaly e Sala mezzali. Davanti, opzione tridente con Pierotti, Stulic e Morente.

Nel Bologna 4-2-3-1: Skorupski tra i pali; dietro De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda. In mezzo dovrebbero agire Moro e Freuler; sulla trequarti si va verso Orsolini, Bernardeschi e Dominguez alle spalle di Castro.

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Morente.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro.

Gli indisponibili di Lecce-Bologna

Lecce – Infortunati: Sottil (infortunio muscolare), Jean (rottura del legamento crociato anteriore), Marchwinski (rottura del legamento crociato anteriore), Pierret (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Sottil (infortunio muscolare), Jean (rottura del legamento crociato anteriore), Marchwinski (rottura del legamento crociato anteriore), Pierret (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno. Bologna – Infortunati: Immobile (infortunio alla coscia), Pobega (infortunio alla coscia), Casale (problema al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Lecce reduce da 1 pareggio e 3 sconfitte; Bologna con andamento alterno: 2 vittorie e 2 ko nelle ultime quattro.

Lecce: Genoa-Lecce 0-0; Lecce-Milan 0-2; Atalanta-Lecce 4-1; Lecce-Cagliari 1-2.

Bologna: Roma-Bologna 1-0; Bologna-Como 1-0; Milan-Bologna 1-0; Bologna-Genoa 2-1.

L’arbitro di Lecce-Bologna

Dirige Francesco Fourneau, assistenti Baccini – Colarossi, IV Colombo, VAR La Penna, AVAR Meraviglia. In questa Serie A 2025/26 Fourneau ha arbitrato 1 gara: 33 falli fischiati, 4 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore; media di 4 cartellini a partita.

Arbitro: FOURNEAU

Assistenti: BACCINI – COLAROSSI

IV: COLOMBO

VAR: LA PENNA

AVAR: MERAVIGLIA

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Lecce e Bologna incrocia tendenze storiche e segnali d’attualità. I salentini faticano in avvio e hanno concesso molto negli ultimi minuti, mentre i rossoblù pagano dazio lontano da casa nonostante una striscia positiva proprio a Lecce. Numeri e precedenti descrivono un match che potrebbe sbloccarsi nella ripresa.

Il Lecce ha vinto solo 3 delle 32 sfide di Serie A col Bologna ; ultimo successo salentino nel 2011.

ha vinto solo 3 delle 32 sfide di Serie A col ; ultimo successo salentino nel 2011. I rossoblù sono imbattuti da 9 trasferte al Via del Mare: 4 vittorie e 5 pari nel parziale.

Salentini con 1 punto nelle prime 4: nelle stagioni con partenze così povere, la retrocessione è stata spesso l’epilogo.

Nel 2025 il Lecce è tra le squadre con più sconfitte e gol subiti in A.

è tra le squadre con più sconfitte e gol subiti in A. Bologna senza vittorie da 6 trasferte e reduce da 4 ko di fila fuori casa.

senza vittorie da 6 trasferte e reduce da 4 ko di fila fuori casa. Emiliani sconfitti 1-0 nelle prime due gare esterne del torneo: la serie iniziale senza successi in trasferta è un’abitudine storica.

Il Lecce ha perso 9 delle ultime 13 in casa in A; rischio terzo ko interno di fila in avvio.

ha perso 9 delle ultime 13 in casa in A; rischio terzo ko interno di fila in avvio. Giallorossi fragili nel finale: 5 degli 8 gol incassati sono arrivati negli ultimi 30 minuti.

Gallo è il difensore italiano con più assist in A senza mai segnare dal 2022/23: 6 passaggi vincenti.

è il difensore italiano con più assist in A senza mai segnare dal 2022/23: 6 passaggi vincenti. Orsolini ha segnato 5 volte al Lecce: è una delle sue vittime preferite in Serie A.

Le statistiche stagionali di Lecce e Bologna

Possesso palla medio più alto per il Bologna (51,4%) rispetto al Lecce (45,4%). I salentini hanno segnato 2 reti e subito 8 in 4 gare, gli emiliani 3 fatti e 3 incassati. Alla voce tiri nello specchio: 10 a testa, ma la precisione realizzativa premia il Lecce (40,0%) rispetto al Bologna (33,3%). Disciplina: 6 gialli per i giallorossi, 8 per i rossoblù. Dati che fotografano un confronto tra chi deve sbloccarsi e chi cerca continuità.

Lecce Bologna Partite giocate 4 4 Vittorie 0 2 Pareggi 1 0 Sconfitte 3 2 Gol segnati 2 3 Gol subiti 8 3 Media gol subiti a gara 2,0 0,75 Possesso palla % 45,4 51,4 Tiri nello specchio 10 10 Percentuale tiri in porta 40,0 33,3 Cartellini gialli 6 8 Clean sheet 1 1

Dove vedere Lecce-Bologna in tv o in streaming

• Partita: Lecce-Bologna

• Data: domenica 28 settembre 2025

• Orario: 18:00

• TV/Streaming: DAZN, Sky Sport Calcio

• Luogo: Lecce

• Stadio: Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare

La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky (canale Sky Sport Calcio).

