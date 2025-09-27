Lecce-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Lecce–Bologna accende la quinta giornata della Serie A 2025-26 al Via del Mare di Lecce, domenica 28 settembre alle 18. I salentini arrivano da ultimi, ventesimi con 1 punto (1 pareggio, 3 sconfitte; 2 gol fatti e 8 subiti); gli emiliani sono undicesimi a quota 6 (2 vittorie e 2 sconfitte; 3 reti segnate e 3 incassate). Scenario di classifica opposto e punti pesanti in palio per indirizzare il primo segmento di stagione.
- Probabili formazioni di Lecce-Bologna
- Gli indisponibili di Lecce-Bologna
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lecce-Bologna
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Lecce e Bologna
- Dove vedere Lecce-Bologna in tv o in streaming
Probabili formazioni di Lecce-Bologna
Il Lecce dovrebbe confermare il 4-3-3: in porta Falcone, linea a quattro con Kouassi e Gallo ai lati, in mezzo Gaspar–Coelho Oliveira. In mediana si va verso la regia di Ramadani con Coulibaly e Sala mezzali. Davanti, opzione tridente con Pierotti, Stulic e Morente.
Nel Bologna 4-2-3-1: Skorupski tra i pali; dietro De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda. In mezzo dovrebbero agire Moro e Freuler; sulla trequarti si va verso Orsolini, Bernardeschi e Dominguez alle spalle di Castro.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Morente.
- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro.
Gli indisponibili di Lecce-Bologna
- Lecce – Infortunati: Sottil (infortunio muscolare), Jean (rottura del legamento crociato anteriore), Marchwinski (rottura del legamento crociato anteriore), Pierret (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
- Bologna – Infortunati: Immobile (infortunio alla coscia), Pobega (infortunio alla coscia), Casale (problema al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Lecce reduce da 1 pareggio e 3 sconfitte; Bologna con andamento alterno: 2 vittorie e 2 ko nelle ultime quattro.
- Lecce: Genoa-Lecce 0-0; Lecce-Milan 0-2; Atalanta-Lecce 4-1; Lecce-Cagliari 1-2.
- Bologna: Roma-Bologna 1-0; Bologna-Como 1-0; Milan-Bologna 1-0; Bologna-Genoa 2-1.
L’arbitro di Lecce-Bologna
Dirige Francesco Fourneau, assistenti Baccini – Colarossi, IV Colombo, VAR La Penna, AVAR Meraviglia. In questa Serie A 2025/26 Fourneau ha arbitrato 1 gara: 33 falli fischiati, 4 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore; media di 4 cartellini a partita.
- Arbitro: FOURNEAU
- Assistenti: BACCINI – COLAROSSI
- IV: COLOMBO
- VAR: LA PENNA
- AVAR: MERAVIGLIA
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Lecce e Bologna incrocia tendenze storiche e segnali d’attualità. I salentini faticano in avvio e hanno concesso molto negli ultimi minuti, mentre i rossoblù pagano dazio lontano da casa nonostante una striscia positiva proprio a Lecce. Numeri e precedenti descrivono un match che potrebbe sbloccarsi nella ripresa.
- Il Lecce ha vinto solo 3 delle 32 sfide di Serie A col Bologna; ultimo successo salentino nel 2011.
- I rossoblù sono imbattuti da 9 trasferte al Via del Mare: 4 vittorie e 5 pari nel parziale.
- Salentini con 1 punto nelle prime 4: nelle stagioni con partenze così povere, la retrocessione è stata spesso l’epilogo.
- Nel 2025 il Lecce è tra le squadre con più sconfitte e gol subiti in A.
- Bologna senza vittorie da 6 trasferte e reduce da 4 ko di fila fuori casa.
- Emiliani sconfitti 1-0 nelle prime due gare esterne del torneo: la serie iniziale senza successi in trasferta è un’abitudine storica.
- Il Lecce ha perso 9 delle ultime 13 in casa in A; rischio terzo ko interno di fila in avvio.
- Giallorossi fragili nel finale: 5 degli 8 gol incassati sono arrivati negli ultimi 30 minuti.
- Gallo è il difensore italiano con più assist in A senza mai segnare dal 2022/23: 6 passaggi vincenti.
- Orsolini ha segnato 5 volte al Lecce: è una delle sue vittime preferite in Serie A.
Le statistiche stagionali di Lecce e Bologna
Possesso palla medio più alto per il Bologna (51,4%) rispetto al Lecce (45,4%). I salentini hanno segnato 2 reti e subito 8 in 4 gare, gli emiliani 3 fatti e 3 incassati. Alla voce tiri nello specchio: 10 a testa, ma la precisione realizzativa premia il Lecce (40,0%) rispetto al Bologna (33,3%). Disciplina: 6 gialli per i giallorossi, 8 per i rossoblù. Dati che fotografano un confronto tra chi deve sbloccarsi e chi cerca continuità.
|Lecce
|Bologna
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|0
|2
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|3
|2
|Gol segnati
|2
|3
|Gol subiti
|8
|3
|Media gol subiti a gara
|2,0
|0,75
|Possesso palla %
|45,4
|51,4
|Tiri nello specchio
|10
|10
|Percentuale tiri in porta
|40,0
|33,3
|Cartellini gialli
|6
|8
|Clean sheet
|1
|1
Dove vedere Lecce-Bologna in tv o in streaming
• Partita: Lecce-Bologna
• Data: domenica 28 settembre 2025
• Orario: 18:00
• TV/Streaming: DAZN, Sky Sport Calcio
• Luogo: Lecce
• Stadio: Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare
La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky (canale Sky Sport Calcio).
Abbonati qui a NOW per vedere la partita in diretta
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lecce-Bologna?
-
Domenica 28 settembre 2025 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Lecce-Bologna?
-
Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, a Lecce.
- Chi trasmette Lecce-Bologna in tv o streaming?
-
La partita è in diretta su DAZN e su Sky Sport Calcio; disponibile in streaming anche su NOW.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Bologna?
-
L’arbitro è Francesco Fourneau, assistenti Baccini e Colarossi; IV uomo Colombo; VAR La Penna; AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.