Lecce-Cagliari 2019-2020, le probabili formazioni

Lecce-Cagliari è la partita di domenica sera della tredicesima giornata di serie A. Al Via del Mare riprende il campionato degli uomini di Liverani, che devono fare a meno degli infortunati Babacar, Falco, Majer e Meccariello. In difesa spazio a Rispoli, a centrocampo si rivede Tabanelli mentre in attacco La Mantia giocherà con Lapadula. Sulla trequarti ballottaggio Shakhov-Farias.

Il Cagliari non recupera Ceppitelli e Pellegrini, dovrebbe esserci Nandez, in ballottaggio con Ionita a centrocampo. In attacco Nainggolaan dietro a Joao Pedro e Simeone. Birsa fuori un mese per una frattura alla mano.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, La Mantia. All. Liverani

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

SPORTAL.IT | 22-11-2019 11:54