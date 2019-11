Lecce-Cagliari si recupera lunedì pomeriggio

Lecce-Cagliari, prevista per le 20:45 di domenica 24 novembre e rimandata causa nubifragio, sarà recuperata lunedì 25 alle ore 15.

Questa la decisione presa dalle due società, che l'hanno entrambe comunicata tramite i loro canali ufficiali. Era stato l'arbitro Mariani a stabilire che le condizioni anche solo per dare il via al match non c'erano. Insieme a lui i capitani delle due squadre, Fabio Lucioni per il Lecce e Radja Nainggolan per il Cagliari.

A formalizzare la decisione ci ha poi pensato la Lega di Serie A, tramite questo stringato comunicato: "La gara tra Lecce e Cagliari, rinviata questa sera per impraticabilità del campo a causa della pioggia incessante, sarà recuperata domani, lunedì 25 novembre, con inizio alle ore 15.00".

SPORTAL.IT | 24-11-2019 22:11