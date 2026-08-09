Lecce, il caso Banda si trasforma in un intrigo internazionale: Lameck fugge in Libia? Chiesto l’intervento di Malagò

Stando alle notizie che arrivano dalla Libia Banda sarebbe pronto a firmare un accordo da 1,6 milioni di euro con l’Al Swehli nonostante sia sotto contratto col Lecce, che ha lanciato l'allarme a FIFA e FIGC

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Il mistero attorno a Lameck Banda si sta trasformando sempre più in un intrigo internazionale tra Italia, Zambia e Libia. Il giocatore sotto contratto con il Lecce, che però non ha sue notizie dirette da quasi un mese, sarebbe ancora latitante in Africa, con ogni probabilità nel suo Paese natale, e potrebbe essere in procinto di firmare un contratto con il club libico Al Swehli SC, il tutto senza però aver ottenuto l’ok dei salentini, che allarmati avrebbero mandato una comunicazione ufficiale a tutte le parti coinvolte, comprese la FIFA, la CAF e la FIGC.

Mistero Banda

Dal prolungamento automatico del contratto alla fine della stagione 2026/2027 il Lecce non ha più avuto notizie di Banda. Una situazione che inizialmente aveva fatto scattare l’allarme riguardo le condizioni del giocatore in casa salentina, poi rientrato in seguito ad alcuni video pubblicati da Lameck mentre si allenava a casa sua in Zambia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quel punto è emersa anche la ragione che ha portato Banda a non presentarsi prima al raduno per le visite mediche e poi al ritiro in Austria, con un amico del giocatore che a un giornale dello Zambia ha rivelato di come Lameck si sia sentito fregato dal Lecce, che a suo dire avrebbe sfruttato la sua scarsa conoscenza dell’italiano per fargli firmare un contratto in cui era presente un’opzione unilaterale per il rinnovo del contratto per una stagione.

Le ultime rivelazioni dalla Libia

Dietro quella che sembrerebbe essere più che altro una banale scusa per forzare il trasferimento altrove ci potrebbero però essere l’Al Swehli, che già un mese fa aveva presentato un’offerta (inferiore al milione di euro e dunque rifiutata senza pensarci troppo su) al Lecce e che ora sembrerebbe aver convinto Banda a firmare un contratto da circa 1,6 milioni di euro a stagione, almeno stando a quanto diffuso dal giornalista libico Muha El Gadamsi che ha diffuso la notizia sul proprio profilo X: “Lameck Banda è stato visto con una delegazione dell’Al Swehli SC, club libico che si prepara al debutto nella Champions League africana. Il ragazzo è pronto a firmare un biennale da 12 milioni di dollari libici”.

L’allarme del Lecce e la richiesta d’aiuto a Malagò

Una notizia che – stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – ha inevitabilmente fatto scattare l’allarme in casa Lecce, che temendo quanto affermato da Muha El Gadamsi possa corrispondere al vero si è subito mobilitata chiedendo aiuto a tutte le parti in causa per evitare l’Al Swehli ottenga un via libera provvisorio dalla FIFA per tesserare Banda avviando un contenzioso tra le parti. Il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani ha infatti chiesto aiuto inoltrando una comunicazione ufficiale a Lameck, Al Swehli, la federcalcio libica, quella zambiana, la confederazione africana (CAF), la FIFA e alla FIGC, chiedendo urgentemente l’intervento di Giovanni Malagò. Un vero e proprio intrigo internazionale, che rischia di svalutare tutti i contratti firmati dai giocatori con i club italiani.