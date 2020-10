Lecce, caso Tachtsidis in stand by

Si smorza la tensione in casa Lecce attorno a Panagiotis Tachtsidis. Il centrocampista greco era stato protagonista sul finire del mercato dell’interessamento del Dhamk, club dell’Arabia Saudita, al quale avevano fatto seguito, a mercato finito, una serie di reazioni plateali e di scene di nervosismo, l’ultima delle quali sfociata nell’allontanamento da un allenamento da parte del tecnico Eugenio Corini.

Nella giornata di lunedì, tuttavia, Tachtsidis si è allenato regolarmente in gruppo. Situazione di calma apparente, quindi, ma resta da capire come sceglieranno di comportarsi le due parti: il giocatore sembra poter spingere per lasciare, il club valuta se rivolgersi al Collegio arbitrale dove farà passi cadenzati a seconda dell’evoluzione della situazione: dall’immediata contestazione disciplinare alla sanzione pecuniaria, che potrebbe portare alla successiva richiesta di decurtazione o sospensione addirittura degli emolumenti per il mancato rispetto del contratto di lavoro.

